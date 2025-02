Ile Maurice: Navin Ramgoolam - L'accord concernant les Chagos «n'est pas qu'une question d'argent»

«Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais qu'il y avait toujours eu des ambiguïtés sur la question de souveraineté. Qu'elle ne soit pas diluée. La souveraineté est plus importante que tout. Il y a aussi la durée du bail (NdlR: pour la base militaire à Diego Garcia) et le package financier.» Ces points ont été réitérés hier par Navin Ramgoolam, qui évoquait l'accord en négociation entre les Britanniques et Maurice. C'était lors du lancement du livre d'Olivier Bancoult, A cry for freedom The story of Chagos, dont l'auteur est Ibrahim Alladin. Le lancement a eu lieu au centre Lisette Talate à Pointe-aux-Sables.

«Notre objectif c'est d'abord la souveraineté totale, sans ambiguïté. Et que l'on reconnaisse les Chagossiens, surtout les natifs.» Le PM a indiqué que les Américains avaient demandé qu'un de leurs représentants participe aux discussions entre Londres et Port-Louis. Ce qui a été accepté. «Nous attendons une réponse positive.» Il a confirmé qu'il s'envole pour le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba et qu'Olivier Bancoult fait partie de sa délégation.

Pour sa part, Paul Bérenger, PM adjoint a donné quelques indications quant à l'accord qui attend d'être examiné par la nouvelle administration américaine. Il y aura bel et bien une contrepartie pour les Chagossiens.* «L'accord prévoit la création d'un trust fund. Un trust fund existe déjà. Il y en aura un autre. Les détails ne sont pas encore finalisés.»* Paul Bérenger a aussi souhaité que cet accord à finaliser donne un «nouveau départ aux relations entre Maurice, la dernière colonie et la Grande-Bretagne, l'ancienne puissance coloniale». À signaler la présence à cette cérémonie de lancement de livre de l'ex PM, Pravind Jugnauth ainsi que de Lady Sarojini Jugnauth.