Ile Maurice: Un pas de plus dans l'enquête sur les prêts toxiques

Rakesh Gooljaury a été libéré sous caution hier. La cour de Port-Louis a imposé des conditions strictes à sa libération : deux cautions de Rs 500 000 chacune et une reconnaissance de dette de Rs 10 millions. De plus, l'homme d'affaires devra se rendre chaque jour au poste de police le plus proche de son domicile, entre 6 heures et 20 heures, et s'abstenir de tout contact avec les témoins de l'affaire, en particulier son frère, Prameshwar Gooljaury, et toute autre personne directement liée à l'affaire des prêts toxiques.

Dans une déclaration après la libération de son client, Me Siddhartha Hawoldar a expliqué que les officiers n'avaient aucune objection à sa libération sous caution. Il a précisé que la Financial Crimes Commission (FCC) avait insisté sur le fait que Rakesh Gooljaury devra se rendre dans ses bureaux en fonction de l'évolution de l'enquête, étant donné le nombre de personnes impliquées, y compris des employés de la MauBank. «Nous savons que ce sera une longue enquête et nous sommes prêts à coopérer», a déclaré l'avocat. «La FCC a précisé qu'il ne doit pas entrer en contact avec son frère, car ils sont tous deux témoins dans cette affaire.» Après avoir payé sa caution, Rakesh Gooljaury s'est abstenu de tout commentaire face aux questions de la presse sur l'éventualité qu'il puisse faire tomber des têtes.

Me Hawoldar a souligné l'intention de faire toute la lumière sur cette affaire qui a commencé il y a dix ans. «Nous voulons clarifier toutes les transactions reprochées à mon client par la FCC. Nous allons lui permettre de respirer le temps que je fasse des arrangements avec la FCC pour la suite de l'enquête.» L'avocat a également souligné que la FCC avait accordé un bon traitement à l'accusé lors de ses interrogatoires, menés dans une atmosphère respectueuse. «Bientôt, nous aurons des éclaircissements sur toute cette affaire. Je ne me prononcerai pas sur les déclarations ni l'innocence de mon client pour l'instant, comme vous me l'avez demandé, mais je vais l'assister dans l'enquête et laisser celle-ci suivre son cours. C'est à ce moment-là que je pourrai me prononcer.»

Rappelons que Rakesh et Prameshwar Gooljaury, inculpés provisoirement pour blanchiment d'argent, sont accusés d'avoir obtenu des prêts d'un montant total de Rs 1,1 milliard auprès de l'ex- Mauritius Post Cooperative Bank, aujourd'hui connue sous le nom de MauBank. Cette affaire suscite de vives interrogations sur de possibles traitements de faveur et des violations des procédures bancaires, selon la FCC, qui mène l'enquête. Son frère, Prameshwar Gooljaury, a recouvré la liberté conditionnelle le lundi 10 février.