Algérie: L'ANIRAV adresse une mise en demeure aux chaînes El Hayat et Echourouk

Alger — L'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel (ANIRAV) a adressé une mise en demeure aux chaînes de télévision El Hayat et Echourouk, suite à une violation de la législation et de la réglementation en vigueur dans le domaine de l'audiovisuel, à travers la diffusion d'informations contenant des "allégations et des données erronées", indique mercredi un communiqué de l'ANIRAV.

"Dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives de contrôle, conférées par la loi, l'ANIRAV a constaté un manquement des chaînes El Hayat et Echourouk à la législation et à la réglementation en vigueur dans le domaine de l'audiovisuel, à travers la diffusion d'informations économiques, politiques et internationales contenant des allégations, des données mensongères et erronées susceptibles d'induire le public en erreur, sans recourir à des sources diversifiées et crédibles", précise le communiqué.

A cet égard, l'Autorité a souligné que "toutes les chaînes de télévision sont tenues de se conformer, dans tous leurs programmes, notamment d'information, aux critères d'objectivité, de vérifier l'exactitude de l'information et de veiller à ce qu'elle soit exempte de toute exagération ou légèreté dans les commentaires liés aux faits et événements publics", estimant que "les deux chaînes n'ont pas veillé au respect de ces principes conformément aux exigences du devoir professionnel, éthique et juridique".

"Après avoir écouté les représentants des deux chaînes de télévision concernées en les confrontant aux faits, objet de ces infractions, l'Autorité a décidé de prendre des mesures disciplinaires contre les chaînes El Hayat et Echourouk", ajoute la même source.

Par conséquent, les deux chaînes susmentionnées ont été officiellement mises en demeure, ce jour, de se conformer dans un délai de 48 heures à compter de la promulgation de la décision de l'Autorité, aux dispositions de l'article 7 du décret exécutif 24-250 fixant les dispositions du cahier des charges générales imposables aux services de communication audiovisuelle".

L'ANIRAV a également averti les chaînes concernées qu'"en cas de non-respect de la mise en demeure dans le délai imparti, des sanctions financières dont elle fixera le montant et le délai, seront prononcées à leur encontre. L'Autorité peut également ordonner la suspension totale ou partielle des programmes objet de l'infraction en application des articles 76 et 77 de la loi n 23-20 relative à l'activité audiovisuelle".