Ethiopie: Ethio telecom génère 61,9 milliards de Birr au premier semestre de l'EFY

Addis Ababa — Ethio telecom a annoncé avoir généré 61,9 milliards de birr au cours du premier semestre de l'exercice fiscal éthiopien 2016/17.

Le PDG d'Ethio telecom, Frehiwot Tamiru, a partagé les résultats financiers impressionnants de l'entreprise pour le premier semestre de l'année fiscale éthiopienne 2016/17, faisant état d'un revenu de 61,9 milliards de birrs.

Ce chiffre représente une augmentation significative de 43 % par rapport à la même période l'année dernière.

Au cours de cette période, la plateforme d'argent mobile de l'entreprise, tele Birr, a facilité des transactions dépassant mille milliards de birrs.

En outre, Ethio telecom a réalisé des économies notables, générant 3,5 milliards de Birr d'économies grâce à l'expansion de services numériques efficaces.

La directrice générale a souligné le dévouement de l'entreprise à l'excellence opérationnelle et à la satisfaction des clients, en insistant sur le rôle crucial d'Ethio telecom dans la transformation numérique en cours dans le pays.

Elle a également dévoilé un nouveau plan stratégique triennal visant à atteindre cinq objectifs clés : améliorer la rentabilité, améliorer la qualité du service, diversifier les flux de revenus, créer des opportunités d'emploi et renforcer la compétitivité internationale.

Selon la directrice générale, l'infrastructure d'Ethio telecom est un élément essentiel pour soutenir l'initiative Digital Ethiopia, notant son utilisation répandue dans les secteurs gouvernementaux, non-gouvernementaux et commerciaux.

Elle a également réitéré l'engagement de l'entreprise à faire évoluer en permanence Telebirr afin de répondre aux besoins changeants des clients et de générer des bénéfices économiques nationaux.

Au cours des six derniers mois, Ethio telecom a fait des progrès substantiels dans l'extension de la couverture de son réseau et de ses services. L'entreprise a étendu ses services sans fil à 202 nouvelles zones, a contribué au projet d'identification nationale et a lancé l'accès au réseau 5G dans huit villes, tout en étendant la couverture 4G à 67 villes.

En outre, Ethio telecom a rétabli les services dans 216 zones précédemment touchées par des catastrophes naturelles ou causées par l'homme.

Elle a souligné que les services d'Ethio telecom restent parmi les plus abordables et les plus compétitifs en Afrique et dans le monde. Elle a également noté la mise en oeuvre en cours des programmes Smart City et Smart Campus visant à relever les défis technologiques.

Avec plus de 77 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et plus de 80 millions de clients actifs dans ses différents services, Ethio telecom maintient une position de leader en Afrique et se classe 17ème au niveau mondial.

Reconnaissant la numérisation croissante dans tous les secteurs, le PDG a réaffirmé l'engagement d'Ethio telecom à étendre ses contributions à des domaines clés tels que l'éducation, les affaires, la santé, l'agriculture et d'autres secteurs socio-économiques, tout en continuant à assumer ses responsabilités sociales.

Démontrant son engagement en faveur de l'innovation, Ethio telecom a récemment inauguré un centre de recharge pour véhicules électriques, renforçant ainsi son initiative plus large visant à introduire des systèmes de télécommunications avancés en Éthiopie.