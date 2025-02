Afrique: Le ministre éthiopien des affaires étrangères, M. Gedion, organise un dîner en l'honneur des participants au 46e Conseil exécutif

Addis Ababa — Le ministre des affaires étrangères, Gedion Timothewos, a organisé hier soir un dîner en l'honneur des ministres des affaires étrangères qui participent à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine dans le tout nouveau centre de convention international d'Addis.

L'invité d'honneur, le président Taye Atske Selassie, a déclaré dans son allocution qu'au vu de l'évolution constante de la géopolitique et de la géoéconomie mondiales, les États membres, à l'unisson, continueront plus que jamais à faire des progrès significatifs sur les questions qui ont un impact sur la paix, la stabilité et l'unité de l'Afrique.

À cet égard, a ajouté le président Taye, l'Éthiopie continuera de s'engager à oeuvrer à la réalisation de l'Afrique que nous envisageons : une Afrique pacifique, stable et autonome.

Pour sa part, le ministre des affaires étrangères, M. Gedion, tout en se concentrant sur le thème de cette année "Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations", a souligné l'importance du multilatéralisme pour l'Afrique et le Sud, en citant des défis mondiaux tels que le changement climatique et les pandémies.

Il a également appelé les participants à renforcer la capacité institutionnelle collective afin de favoriser la médiation et d'autres mécanismes de prévention des conflits, ce qui rappelle le principe panafricain des "solutions africaines aux défis

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et plusieurs ministres des affaires étrangères ont participé au dîner de réception.