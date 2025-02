Madagascar: Sécurité alimentaire - Bilan satisfaisant pour le programme SANOI

La boucle est bouclée pour le programme de Sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'océan Indien.

Durant la cérémonie de clôture qui s'est déroulée, hier au Radisson Blu, les discours qui se sont succédé ont fait état d'un bilan plus que satisfaisant.

Réussite collective

A commencer par celui du Secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien, Edgard Razafindravahy qui a déclaré que SANOI est le symbole d'un travail collectif dont l'impact perdurera dans le temps. Le projet Food-Sec Semence, qui fait partie du programme SANOI est un exemple de cette réussite collective de la part des pays de l'Océan Indien concernés. Dans la matinée d'hier, les partenaires techniques et financiers du projet Food-Sec Semence ont fait le déplacement sur les sites de la FOFIFA Ambatobe pour constater de visu, les avancées de ce projet qui fait énormément de bien au secteur agricole malgache mais aussi au niveau des autres pays riverains de l'Océan Indien.

Résultats tangibles

On rappelle que le projet Food-Sec Semence a pour objectif général la relance d'une filière régionale de semences et de plants sains, adaptés aux conditions agroécologiques du sud-ouest de l'océan Indien. Pour ce faire, ce projet s'attache à décrire les contextes agro-économiques locaux, les besoins et les attentes des agriculteurs, à créer des catalogues de variétés élites, à produire des matériels de départ améliorés et à les évaluer en plein champ dans le cadre de pratiques agroécologiques, à produire des recommandations qui serviront de bases à la rédaction de plans d'actions aux échelles nationales et régionale...

À Madagascar, les résultats sont tangibles dans les sites d'intervention comme Analamanga, Vakinankaratra et Itasy. Trois produits sont concernés, à savoir le manioc, le maïs et le haricot. Grâce aux travaux et recherches et aux travaux entrepris par la FOFIFA et ses partenaires, les paysans ciblés par le projet disposent dorénavant de semences de qualité, avec une très bonne germination et résistant aux maladies. Et les impacts sur les revenus des paysans producteurs sont encourageants. Nous en reparlerons.