Madagascar: Ministère de la Jeunesse et des Sports - Mise en oeuvre du programme « Tanora mandrafitra ny ho avy »

À dix mois du huitième sommet Youth Connekt Africa, un événement crucial pour le pays, le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec Fihariana, annonce la concrétisation du programme « Tanora mandrafitra ny ho avy ».

Le programme « Tanora mandrafitra ny ho avy » est un tremplin pour ce rendez-vous, visant à inspirer, former et soutenir les jeunes, les préparant ainsi à participer activement et efficacement à ce sommet. Les jeunes tamataviens seront les premiers à en bénéficier du 21 au 23 février. Mais la série de formations et de réseautage se poursuit dans les autres chefs-lieux de province.

« L'objectif est d'appuyer les jeunes malgaches à valoriser leur culture entrepreneuriale, à prendre en main leur avenir et à faire preuve d'audace dans la réalisation de leurs projets. Cette initiative constitue un levier essentiel pour le développement national, en mettant l'accent sur la valorisation du capital humain, qui est un des piliers fondamentaux de la Politique Générale de l'État. Le ministère est prêt à assumer ses responsabilités face à l'ambition de ces jeunes. Ils seront nos ambassadeurs lors du Sommet Youth Connekt Africa 2025 dans notre pays », a annoncé le ministre Marson Moustapha Abdulah, hier, lors d'une conférence de presse.

À travers ce programme, les jeunes assisteront à des ateliers et suivront des formations pour renforcer leurs compétences dans des domaines tels que l'éducation financière, l'art oratoire, le plaidoyer et le leadership. La création de réseaux entre jeunes, leaders ou non, et entrepreneurs, sera encouragée, les participants seront motivés à poursuivre leurs ambitions et à s'engager dans des projets innovants. Lancée en 2022, « Tanora Mandrafitra ny ho avy » est une initiative de Andry Rajoelina, réalisée conjointement entre le MJS et Fihariana, pour être une plateforme de valorisation des jeunes.