Madagascar: Economie Bleue - Forum des Jeunes africains à Toliara en avril 2025

Toliara accueillera la deuxième édition du Forum des jeunes africains sur l'Économie bleue (FOJAEB), prévue du 17 au 19 avril 2025. Selon les organisateurs, plus de 500 participants issus des pays d'Afrique seront au rendez-vous.

« Économie bleue durable : appropriation, performances et innovations pour la renaissance de l'Afrique », tel sera le thème de l'édition 2025 du FOJAEB, qui promet de rassembler des jeunes participants, provenant aussi bien de Madagascar que d'autres pays africains et au-delà. Jeunes leaders, experts, universitaires, ainsi que des responsables politiques et institutionnels, seront réunis pour échanger sur les enjeux et les opportunités liés à l'exploitation durable des ressources maritimes.

Co-organisé par le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB) de Madagascar et l'Organisation panafricaine de la jeunesse pour l'Économie bleue (OPJEB), cet événement s'inscrit dans une dynamique de mobilisation de la jeunesse africaine pour une économie bleue durable. Le MPEB dirigé par le ministre Paubert Mahatante assure également la présidence du Comité d'Organisation, tandis qu'Ernest Tindo, président de l'OPJEB, occupe le rôle de Commissaire Général du FOJAEB.

Axé sur l'avenir

Cet événement sera une occasion unique pour les jeunes de toute l'Afrique de s'impliquer dans le développement de l'économie bleue, un secteur qui englobe les industries liées aux océans, aux mers et aux ressources côtières. Selon les organisateurs, le FOJAEB permettra de dégager une vision commune pour un avenir maritime prospère, tout en explorant des solutions aux défis auxquels le secteur est confronté.

Les participants auront ainsi l'opportunité de discuter des performances actuelles et des innovations nécessaires pour une croissance bleue durable. L'importance de ce forum dépasse largement le cadre des échanges académiques et des discussions techniques.

En effet, l'un des objectifs principaux du FOJAEB est de sensibiliser la jeunesse africaine aux multiples opportunités offertes par l'économie bleue. Que ce soit à travers les métiers liés à la pêche, à l'aquaculture, au transport maritime ou à la gestion des ressources maritimes, ce forum vise à encourager l'engagement des jeunes dans des filières porteuses d'avenir.

Les organisateurs soulignent que l'économie bleue peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre les problèmes sociaux et économiques tels que le désespoir, la fuite des cerveaux et l'immigration clandestine. En promouvant des initiatives visant à créer des emplois décents et à stimuler la création de valeur ajoutée, le FOJAEB espère contribuer à la renaissance de l'Afrique.

Influence internationale

Au-delà des participants africains, le FOJAEB se veut également une rencontre internationale, attirant des responsables d'institutions internationales, régionales et sous-régionales, ainsi que des acteurs du secteur privé de l'économie bleue. Des chefs d'États et de Gouvernements de pays africains sont également attendus, ce qui confère à cet événement une portée diplomatique et stratégique.

A noter que la première édition du FOJAEB, qui s'est tenue à Lomé, au Togo, avait déjà jeté les bases d'une dynamique panafricaine en faveur de l'économie bleue. Avec cet événement à Toliara, les organisateurs espèrent franchir une nouvelle étape, en renforçant la coopération et l'engagement des jeunes du continent pour la préservation et l'exploitation durable de ses ressources maritimes.