Madagascar: Tentative d'immigration clandestine - Quatre femmes malgaches parmi 40 passagers arrêtés en route vers Mayotte

Dans la nuit du 8 au 9 février, une tentative d'immigration clandestine à destination de Mayotte a été déjouée par les forces de la Gendarmerie nationale à Nosy Be. Quatre femmes malgaches ont été appréhendées parmi une quarantaine de passagers lors d'une intervention menée par les éléments de la Compagnie de Nosy Be au fokontany d'Ambodivoanio, dans la commune urbaine et préfecture de Hell-Ville. L'alerte a été donnée dans la matinée du samedi, vers 4h00. Une personne de bonne foi a informé la Brigade de la Gendarmerie de Fascene d'un rassemblement suspect au lieu-dit Mangirakirana, fokontany de Mahazandry.

Selon les informations reçues, un groupe d'individus, probablement impliqué dans un transport clandestin, se préparait à quitter Nosy Be en direction de Mayotte. En réponse, une équipe de cinq gendarmes s'est immédiatement rendue sur place. À leur arrivée, aucun passager n'a été retrouvé. Selon l'adjoint du chef fokontany, environ 40 personnes avaient déjà débarqué d'une vedette et avaient été prises en charge par des véhicules. Les forces de l'ordre ont poursuivi leurs recherches aux alentours, procédant à des fouilles et à un ratissage des champs voisins.

Elles ont découvert une vedette équipée de deux moteurs hors-bord de 40 et 55 chevaux, ainsi qu'une importante réserve de carburant : 950 litres répartis dans 15 bidons de 50 litres et 10 bidons de 20 litres. Grâce à une embuscade bien orchestrée, l'organisateur présumé de cette tentative d'immigration clandestine ainsi que son complice ont été interpellés par la Gendarmerie après plusieurs heures de traque. Les suspects, ainsi que le matériel saisi, ont été conduits au bureau de la Compagnie pour la suite de l'enquête.

Un trafic coûteux pour les migrants

Lors de leur interrogatoire, les quatre femmes arrêtées ont reconnu avoir tenté de rejoindre Mayotte illégalement. Elles ont révélé avoir payé entre 2 000 000 et 2 600 000 Ariary à l'organisateur pour leur transport. Ce montant illustre l'ampleur du réseau de trafic de migrants opérant dans la région. Cette intervention met une nouvelle fois en lumière les risques liés aux tentatives d'immigration clandestine et l'ampleur du réseau qui exploite la détresse de nombreuses personnes cherchant à rejoindre Mayotte. Les autorités locales poursuivent leurs investigations pour démanteler ces filières et éviter de nouvelles traversées périlleuses.