Madagascar: GFEM - 150 délégations attendues au Comité Mondial du FCEM

Très actif depuis ces dernières années, les efforts du GFEM portent leurs fruits. Dans près de deux mois, les femmes entrepreneurs et leaders féminines réunies au sein du FCEM se donneront rendez-vous à Madagascar.

Le défi est de taille

La Grande île sera pour cette année l'hôte du Comité mondial des femmes chefs d'entreprises mondiales (FCEM), qui se tiendra du 28 au 30 avril, au Novotel, Ivandry, sous le thème : « Vers une économie résiliente et inclusive : Les femmes entrepreneures à la croisée du nord et du sud ». « Après une première tentative, Madagascar a été choisi avec plus de 80% de voix, devançant le Canada, pour accueillir l'événement », s'est félicitée avec enthousiasme Fanja Razakaboana, présidente national du Groupement des femmes entrepreneures de Madagascar (GFEM), lors de la conférence de presse de lancement qui s'est tenue, hier, à Ivandry. Il s'agit d'un événement stratégique qui réunira des dirigeantes d'entreprises du monde entier. Selon Fanja Razakaboana, 150 délégations sont attendues lors de ce Comité.

Opportunité pour tous

En effet, l'événement réunira des femmes entrepreneures du monde entier pour échanger sur les stratégies qui façonneront une économie mondiale plus résiliente et inclusive. Il s'agira d'un moment clé de dialogue et de collaboration, où les visionnaires d'hier et de demain se rencontreront pour transformer l'économie et la société. Cinq thématiques sont en tout cas au programme pour ces trois jours de rencontre. Il s'agit entre autres du leadership des femmes dans les affaires et la résilience économique, l'inclusion économique et l'accès aux opportunités pour tous, renforcer les ponts entre le nord et le sud, les alliés masculins et l'économie de demain.

« Le GFEM ouvre les fenêtres afin que tout le monde puisse saisir les opportunités d'affaires », a d'ailleurs tenu à souligner Fanja Razakaboana. L'inscription pour la participation à ce rendez-vous économique est déjà ouverte pour tous, membres ou non-membres, à une seule condition, selon toujours la présidente du GFEM, qu'il s'agit d'une entreprise formellement constituée.

Soirée culturelle

Créé en 2016, le GFEM veut faire de cet événement un moment de rayonnement pour la Grande ile. Des rendez-vous culturels sont ainsi au programme. « Il s'agit d'une occasion pour chaque pays de montrer son identité », a quant à elle expliqué la vice-présidente du GFEM, Sophie Andrianisa. « La priorité pour le GFEM est d'organiser des événements innovants, en mettant en avant l'entrepreneuriat féminin. Pour cette année, le Groupement conviera les femmes entrepreneures de différents pays à Madagascar. Ce sera le moment idéal pour nouer des nouvelles collaborations et accueillir d'autres savoir-faire », a souligné la présidente de l'antenne du GFEM Analamanga, Tantely Rakotomalala, précisant qu' « une soirée de gala se tiendra pour promouvoir l'opportunité d'affaires pour les femmes entrepreneures de Madagascar ». Non seulement cet événement montrera que Madagascar est une destination privilégiée pour les affaires mais il permettra également au pays de mettre en avant ses offres touristiques.

Domaines stratégiques

Quoi qu'il en soit, composée de 14 associations membres et regroupant plus de 300 femmes entrepreneures, le GFEM soutient ses membres grâce à des sessions de formation et d'accompagnement, abordant des domaines stratégiques tels que l'énergie renouvelable, le textile et l'agro-industrie. Ces programmes permettent de renforcer les compétences entrepreneuriales et d'adapter les entreprises locales aux défis contemporains. « L'objectif du GFEM et d'avoir toujours des championnes dans chaque secteur d'activité », a conclu Fanja Razakaboana.