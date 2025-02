Madagascar: Homologation - Le sort du stade des Barea, entre les mains de Zakkarya Diabate et Ian William Craig

Le stade Barea passe un grand examen après deux années de non-homologation. Le verdict est décisif pour le football malgache.

Deux inspecteurs de la Confédération Africaine de Football (CAF), Zakkarya Diabate et Ian William Craig, sont au pays pour évaluer le stade Barea de Mahamasina. Leur mission principale est de déterminer si le stade est conforme aux standards de la CAF pour une éventuelle homologation. Les inspecteurs Zakkarya Diabate, spécialiste en sûreté et sécurité, et Ian William Craig, expert en pelouse, ont entamé leurs travaux d'inspection depuis hier. Accompagnés de Marson Abdulah Moustapha, ministre de la Jeunesse et des Sports, leur inspection devrait se poursuivre jusqu'à vendredi.

Ils passeront en revue les recommandations essentielles des précédentes inspections, dont l'état de la pelouse, l'installation des tourniquets, l'amélioration des issues de secours, l'extension des vestiaires, ainsi que l'aménagement des espaces VIP et des zones réservées aux médias. Cette évaluation vise à vérifier si les infrastructures du stade Barea répondent aux critères stricts de la CAF. Depuis presque deux ans, le stade n'a accueilli aucun match international pour non-respect des exigences des instances dirigeantes du football continental.

Le retour des compétitions internationales sur le sol malgache serait un événement majeur pour les supporters et surtout pour les joueurs qui n'auront plus à faire le tour du Continent. Le ministre Moustapha a précisé que l'accès au stade est actuellement limité pendant la période d'inspection. Aucune entrée, ni prise de photos, ni interview ne sont autorisées durant cette période cruciale. Les résultats de cette inspection sont donc très attendus, car l'homologation ou non du stade déterminera le lieu du match entre les Barea et les Blacks Stars du Ghana.