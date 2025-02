Afrique: IORA-AMAR 2025 en Inde - Madagascar représenté par le CNARP

L'innovation scientifique et la valorisation durable des plantes médicinales et aromatiques ont été mises en avant lors de l'IORA-AMAR en Inde avec la participation de Madagascar.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES), à travers le Centre national d'application de recherches pharmaceutiques (CNARP), a représenté Madagascar lors de la Conférence internationale sur les avancées de la recherche sur les plantes médicinales et aromatiques (IORA-AMAR 2025), qui s'est tenue à Lucknow, en Inde, du 4 au 12 février. L'importance de la recherche scientifique et de l'innovation dans la valorisation durable des plantes médicinales et aromatiques, un secteur clé pour le développement économique et environnemental de la région de l'Océan Indien, a été mise en avant lors de cet événement.

Innovation

Dans le cadre de cette conférence, les représentants du CNARP ont bénéficié d'un programme de renforcement des capacités de haut niveau, axé sur les perspectives de recherche, de développement, de valorisation et de commercialisation des plantes médicinales et aromatiques de l'Océan Indien. Ce renforcement s'inscrit pleinement dans la stratégie du MESUPRES, qui vise à promouvoir une recherche appliquée et innovante au service du développement national.

Échanges

L'événement a également été marqué par une rencontre officielle avec le gouverneur de Lucknow, renforçant ainsi les échanges et les opportunités de collaboration entre les pays participants et l'Inde dans le domaine des sciences et de la valorisation des ressources naturelles. Le MESUPRES a réaffirmé son engagement en faveur de la recherche scientifique, de l'innovation et de la coopération internationale comme leviers du développement durable et de la valorisation des ressources naturelles de Madagascar.