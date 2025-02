Tunisie: La voie du succès

Est-il possible de concilier conditions objectives de l'Etat social et garanties des équilibres financiers ? La question se pose aujourd'hui dans les milieux financiers auprès des experts dont les analyses pullulent, de jour en jour, sur les réseaux sociaux et auprès aussi des chroniqueurs radio et TV qui s'ingénient, ces derniers jours, à vouloir éclairer la lanterne de l'opinion publique.

Ainsi, l'on a porté le débat, suite aux appels que le Président de la République lance quotidiennement au Chef du gouvernement et aux ministres concernés en vue de réussir cette équation aussi difficile qu'elle paraisse, sur la nécessité de faire en sorte que les choix sociaux aillent de pair avec les choix économiques, ou pour être plus clair, ne subissent l'impact négatif des contraintes budgétaires.

Pour le Président de la République, les solutions existent et les ministres, armés de l'esprit militant engendré par le processus salvateur du 25 juillet 2021, doivent faire montre d'intelligence, d'imagination et surtout d'adaptation aux nouvelles exigences et ambitions du peuple afin de pouvoir sortir des sentiers battus et se débarrasser des solutions révolues et des recettes qui ont démontré leur nullité.

Il reste à savoir comment le gouvernement va réagir pour faire face à la crise économique dans laquelle patauge le pays depuis quelques années, bien avant l'avènement de processus du 25 juillet, faut-il le rappeler, afin que les responsabilités des uns et des autres soient définies.

Ils sont nombreux les experts qui considèrent que les choix retenus jusqu'ici, dont en premier lieu la politique du compter-sur-soi et le rejet du recours à la politique des emprunts auprès des institutions financières internationales qui imposent leurs diktats, ont déjà porté leurs fruits. Dans le sens que les Tunisiens ont pris conscience aujourd'hui qu'ils disposent des moyens leur assurant la souveraineté financière et la consécration de la décision nationale, loin de toute forme d'intervention ou de pression et aussi des «conseils amicaux».

Le Chef de l'Etat montre quotidiennement que la foi en nos compétences nationales en Tunisie ou à l'étranger et la confiance en leur capacité à sortir la Tunisie de ses difficultés conjoncturelles constituent l'unique voie à suivre en vue de réaliser nos aspirations au progrès et à la prospérité équitablement partagés.