Tunisie: Point de vue - Himoudi ou Jouini bis !

Aussitôt débarqué, aussitôt impliqué dans une polémique et aussitôt flottant. On parle de Jamel Himoudi, nouveau patron des arbitres. A peine investi, il était sorti en conquérant, promettant de faire confiance aux arbitres tunisiens et de rejeter le recours aux arbitres étrangers. Mais après ce qu'on a vu lors du dernier week-end et les «erreurs» considérables et qui ont faussé des matches, revoilà l'Algérien faire marche-arrière lors de son passage à Dimanche Sport.

D'ailleurs, son passage et ce qu'il a dit prouvent bien une chose : l'Algérien ne connaît pas ou fait semblant de ne pas connaître la réalité des arbitres tunisiens. Ses déclarations, en partie contradictoires avec ce qu'il a dit lors du point de presse de sa présentation, mettent des zones d'interrogations sur lui. Maintenant, il pense revenir (déjà) sur son veto à propos des arbitres étrangers, mais justement Himoudi a-t-il mesuré l'impact d'un tel et étrange revirement? Il a critiqué certains arbitres qui ont faussé les résultats de certains matches, mais il en garde un pour arbitrer demain (!).

Et puis, il vient se vanter de l'appui de Tarek Bouchamaoui, l'homme très influent des coulisses de la CAF auprès des arbitres et pour des années.

Mais au juste, c'est quoi tout ce décor planté ? A quoi joue Himoudi? Les premiers indices ne trompent guère. L'Algérien, un des meilleurs arbitres de son époque avec le soutien de Bouchamaoui et d'autres à la CAF, nous rappelle un certain Neji Jouini. Tous les deux étaient célèbres, ont réussi leurs carrières et sont de bons orateurs. Et c'est ce qui leur donne une certaine image «angélique» (et fausse) et qui leur permet de faire ce qu'ils veulent.

Neji Jouini a été là, la saison dernière, pour une mission précise. Et il l'a jouée sans scrupules et avec beaucoup de ruse et de «génie». Néji Jouini et Jamel Himoudi ne sont pas Mourad Daâmi par exemple. Ce dernier n'a pas le même historique, mais comme responsables, les décisions et les calculs et «manipulations» opérés sont presque les mêmes. Himoudi, qui n'a pas eu une énorme réussite dans ses fonctions en Algérie, est une personne intelligente comme Neji Jouini. Il sait tout ce qui se trame dans les coulisses d'un championnat suspect et entaché par plusieurs points noirs.

Tout le monde sait comment nos arbitres agissent et comment ils faussent tant de matches et orientent les résultats pour la course au titre ou pour le maintien. Presque une grande partie de ce qu'ils commettent comme erreurs n'est pas fortuit. Et pour les couvrir, il faut qu'il y ait un patron des arbitres notoire, calculateur et «costaud» pour savoir absorber les contestations. Ne rêvons pas trop, le système de l'arbitrage tunisien ne va pas changer, tel que certains l'espèrent. Himoudi ne va pas changer quoi que ce soit tel que l'a fait Néji Jouini. La première journée qu'il a dirigée, en tant que superviseur des arbitres, dit tout sur la solidité du système bâti depuis bien des années !