Tunisie: Le pays réaffirme son engagement à soutenir les efforts visant à instaurer la justice en Afrique

La Tunisie réaffirme son Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a réaffirmé, mercredi, l'engagement de la Tunisie à soutenir les efforts communs visant à instaurer la justice sociale et économique en Afrique et à conforter le rôle de l'union africaine (UA) dans ce domaine.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la tenue de la 46e session du conseil exécutif de l'UA à Addis-Abeba, Nafti a tenu à souligner que la justice réparatrice des crimes historiques et des atrocités commises contre les peuples africains est « une nécessité éthique et politique ».

Cité dans un communiqué, Nafti a mis en avant l'importance de la réforme financière et administrative de l'UA et l'impératif qu'il y a à adopter des politiques austères et œuvrer à ce que la gouvernance soit de mise dans la gestion des ressources de l'Union.

La mise en oeuvre de ces objectifs ne manquera pas de renforcer la résilience de l'UA face aux défis économiques mondiales actuels, a-t-il estimé, appelant à renforcer la transparence et la redevabilité au sein de la commission de l'Union, notamment, dans les dossiers des recrutements, la gestion des ressources financières et les achats.

Nafti a, par ailleurs, plaidé en faveur du renforcement de la concertation politique autour des partenariats internationaux au service des intérêts mutuels et du développement durable du continent.

Une concertation politique, a-t-il nuancé, qui ne devra plus se contenter des dossiers économiques mais plutôt doit également embrasser des dossiers géostratégiques, dont en premier lieu, la cause palestinienne.

Cette cause, a-t-il renchéri, constitue « une cause éminemment de droits et de légalité historique » qui fait courir un engagement international à mettre fin à l'occupation sioniste et à répondre aux aspirations du peuple palestinien.

Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères participe à la 46ème session du Conseil exécutif de l'UA à Addis-Abeba (12-13 février) et à la 38ème session ordinaire du Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, prévue les 15-16 février courant.