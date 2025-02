Madagascar: Karting - Une mini-compétition pour boucler l'apprentissage

Champion de Madagascar en Karting pour la saison 2024, Mboara Razafindratsimba, fidèle à son engagement envers son sport, a animé une session de pilotage et un partage d'expériences pour ceux qui sont intéressés par le karting. Cet événement s'est tenu du 18 janvier au 15 février, tous les samedis, à Havoana Land Imerikasinina.

Quatre pilotes ont répondu présent pour découvrir l'univers du karting. Mboara Razafindratsimba a dressé un petit bilan durant les quatre séances de formation et de partage d'expériences: « Les sessions de coaching se sont bien déroulées jusqu'à présent. Nous avons eu quatre pilotes. Mes camarades de l'American School et moi avons divisé l'apprentissage en cinq sessions : les premières ont été plutôt une introduction aux bases du pilotage comme la trajectoire, le freinage, l'accélération et tout ça. Petit à petit, nous avons pu avancer le niveau et on a commencé à pratiquer les transferts de masse, et d'autres techniques avancées ».

Et Mboara Razafindra- tsimba de continuer : « Les sessions de coaching sont un projet d'école avec mes camarades de classe et je pense qu'il y aura une suite. À la fin des cinq semaines de formation, une mini-compétition sera organisée pour déterminer quel pilote a le mieux assimilé et appliqué la théorie. Le vainqueur recevra un trophée, et tous les pilotes auront un certificat ainsi qu'un trophée pour leur participation. »