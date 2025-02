Madagascar: Tourisme - Le pays ouvre grand ses portes aux investisseurs

À Dubaï, le président Andry Rajoelina a présenté Madagascar comme une destination touristique prometteuse. Il appelle à une collaboration avec le secteur privé pour développer ce potentiel.

Une terre d'exception. C'est en ces mots que Andry Rajoelina, président de la République, a présenté Madagascar devant les acteurs du secteur du tourisme, présents au Sommet mondial des gouvernements ou World Government Summit (WGS), à Dubaï.

Pour cette deuxième journée du WGS, le chef de l'État a été invité à intervenir durant une séance plénière dont le thème est «Qu'est-ce qui freine l'avenir du tourisme ?». Le tourisme, qui est un axe majeur de la politique étatique. Face à une assistance composée d'investisseurs touristiques et de responsables ou de représentants de groupes hôteliers, le président Rajoelina lance : «Aujourd'hui, ici, à cet endroit, j'adresse un appel aux investisseurs, aux acteurs du tourisme et aux pays amis. Madagascar ouvre son coeur et ses portes.»

Dans son allocution, le locataire d'Iavoloha affirme que «Madagascar enclenche la vitesse supérieure pour le développement du secteur touristique», et ajoute que le pays a «l'ambition et les moyens de devenir une destination de référence dans l'océan Indien, en Afrique et sur la scène mondiale». Le président de la République reconnaît, toutefois, que pour y parvenir, «une collaboration étroite avec le secteur privé est essentielle».

Mesures incitatives

Andry Rajoelina déclare ainsi : «Il appartient donc aux États de mettre en place un cadre législatif incitatif et, de leur côté, les entreprises privées doivent innover, proposer des offres touristiques diversifiées et s'engager dans la préservation de l'environnement.» Sans ambages, il invite ainsi les investisseurs dans l'industrie du tourisme à venir à Madagascar, en le présentant comme «une terre d'opportunités aux richesses incomparables».

Pour convaincre les investisseurs touristiques, le chef de l'État met l'accent sur les atouts naturels de la Grande île, notamment sa biodiversité endémique et ses 5 000 kilomètres de côtes. «Vous imaginez donc la grandeur et l'énorme potentiel touristique que Madagascar représente», souligne-t-il. Le Président met aussi en avant la culture et l'hospitalité légendaire des Malgaches. La conjugaison de ces différents atouts «fait de Madagascar une destination encore préservée et pleine de promesses», affirme-t-il.

À entendre le discours présidentiel, le partenariat avec le secteur privé aidera aussi à surmonter les défis pour libérer le potentiel touristique du pays. Il cite en exemple la connectivité aérienne tant internationale que nationale, les infrastructures d'accueil et les différentes offres touristiques, ou encore la réhabilitation des axes routiers menant vers les sites touristiques et la formation des ressources humaines.

Des mesures incitatives seront mises en place pour encourager les investissements, assure le Président. «L'État malgache a mis en place un cadre réglementaire propice pour accompagner les investissements et rassurer les investisseurs», ajoute-t-il par ailleurs. En conclusion, il déclare : «Notre vision est claire, notre engagement est total et notre île est prête à révéler au monde toute sa splendeur pour un tourisme inclusif, durable et prospère. Ensemble, construisons une destination d'exception, Madagascar.»