Madagascar: Jeannot Ravonimbola - « On veut écrire une nouvelle histoire du basketball »

interview

Jeannot Ravonimbola, l'un des entraîneurs de basketball les plus expérimentés du pays, est à seulement une victoire de qualifier Madagascar pour l'Afrobasket 2025. En regroupement à Vontovorona, il répond à nos questions.

Jeannot Ravonimbola, nous sommes à neuf jours des matchs capitaux pour la qualification de Madagascar à l'Afrobasket 2025 en Angola. Où en êtes-vous dans la préparation ?

Nous entrons dans la dernière ligne droite de la préparation. Chaque joueur possède des bases non négligeables et des acquis que nous pouvons exploiter. Nous ne faisons que renforcer ces acquis en travaillant davantage sur le travail d'équipe et sur la spécialité de chaque joueur, comme par exemple qui fait quoi, qui est le shooter. Toutefois, nous travaillons aussi sur les conditions physiques. À neuf jours de la compétition, je crois que chaque joueur atteindra une condition physique optimale lui permettant de rivaliser contre les adversaires, tout en minimisant les risques de blessure, car le basketball est un sport de contact.

Côté gabarit, nous sommes effectivement un peu en dessous de celui de nos adversaires. Qu'en pensez-vous ?

C'est la réalité, mais il ne faut pas se focaliser sur ce détail. Même en étant petit, il ne faut pas avoir peur. Il faut montrer notre force et notre rapidité. Le basketball n'est pas fait pour les « sarimbavy ». Nous jouons au basketball et il faut montrer un basketball de combat et sans complexe.

Comment allez-vous gérer les fautes, surtout après le dernier match en Égypte où trop de fautes ont été commises en seulement quatre minutes de jeu ?

Ça se résout sur le terrain lors du match, mais pour le moment, nous nous concentrons sur la préparation. Lors d'un match, il faut commettre cinq fautes pour être expulsé du terrain. Je conseille aux joueurs d'éviter les fautes bêtes, mais si c'est une faute utile, il n'y a aucun problème.

Une seule victoire qualifiera Madagascar à l'Afrobasket 2025. Parmi les trois adversaires, qui est le plus prenable ?

Sans détour, aucun. Il n'y aura pas de match facile. Nous allons tout faire pour chercher des victoires. Évoluer à domicile est un atout non négligeable avec l'appui du public. C'est aussi un avantage qu'il faut profiter au maximum.

Quelle est, selon vous, notre chance de qualification ?

Par rapport au niveau des adversaires, la chance est très mince, mais nous sommes prêts à dépasser les préjugés des gens qui nous qualifient de petit poucet. Nous sommes prêts à écrire une nouvelle histoire pour le basketball 5x5 à Madagascar. Que le public évite les critiques inutiles durant chaque match. Venez nombreux pour nous soutenir.