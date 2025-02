Madagascar: Liberté d'expression - Une plateforme consacrée au dialogue médiatique

Dans le but de réduire la polarisation et la politisation au sein du paysage médiatique, une plateforme de dialogue médiatique est en cours d'élaboration.

Hier, un atelier régional dédié à l'établissement et à la mise en oeuvre d'une plateforme pour les acteurs médiatiques dans la région d'Analamanga s'est tenu au Café de la Gare à Analakely.

Face à la situation actuelle, l'Observatoire des médias et de la communication à Madagascar (Ilontsera) a constaté que le fossé entre les acteurs médiatiques se creuse davantage en raison des divergences d'opinions politiques. Mamelasoa Ramiarinarivo, directeur exécutif d'Ilontsera, a déclaré lors de l'événement : « À travers des échanges d'idées, la recherche de solutions ainsi que l'amélioration des lois existantes, il pourrait être possible de trouver un terrain d'entente. »

L'objectif principal de cette initiative est de renforcer la liberté d'expression à Madagascar. En outre, cette plateforme permettra de recueillir les réalités et les attentes des acteurs concernés concernant ces libertés, tout en cherchant des solutions aux problématiques liées à l'espace médiatique national.

L'atelier a rassemblé divers participants, tels que des membres de la société civile, des autorités locales, des journalistes et des responsables de presse. Cette plateforme est déjà active dans plusieurs régions, dont Anosy, Androy, Matsiatra Ambony et Vakinankaratra. Cette initiative vise continuellement à promouvoir le thème crucial de la liberté d'expression, à travers le projet Manehoa - Liberté d'expression Madagascar, développé par Internews et financé par l'Union européenne.

Neuf plaintes

La Cellule de Protection des Journalistes, mise en place au sein d'Ilontsera depuis octobre 2024, a reçu neuf plaintes via des appels téléphoniques ou des courriels. Parmi elles, trois ont été prises en charge. Les journalistes concernés ont tous bénéficié d'un soutien psychologique et moral, et l'un d'entre eux a reçu une assistance juridique assurée par un avocat.Avant d'accorder une prise en charge, une enquête est systématiquement menée par les organisations membres de la cellule, à savoir : Ilontsera, Internews, l'Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM), des avocats et des psychologues. Cette démarche vise à vérifier le statut du journaliste, son travail et, surtout, les circonstances de l'incident. Une collaboration entre ces différentes organisations, chacune apportant son expertise, permet d'assurer la validité, la légitimité et la pertinence des plaintes et de la prise en charge.