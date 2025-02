Madagascar: Partenariat économique - Un accord préalable entre le pays et les Émirats

Un mémorandum d'entente en vue de la conclusion d'un accord de coopération économique global entre Madagascar et les Émirats arabes unis a été signé hier. La signature de l'accord définitif devrait se faire durant une visite officielle du président Rajoelina, prévue en mai.

Une étape de franchie. En marge de la deuxième journée de la 12e édition du Sommet mondial des gouvernements, ou World Government Summit (WGS), hier, à Dubaï, Madagascar et les Émirats arabes unis ont passé un nouveau palier dans leur relation bilatérale.

À l'issue d'une rencontre entre Andry Rajoelina, président de la République, et le Sheikh Shakhboot Nahyan Al Nahyan, ministre d'État émirati aux Affaires étrangères, un mémorandum d'entente en vue d'un Accord de coopération économique global, ou Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), entre Madagascar et les Émirats arabes unis, a été signé. Il s'agit de l'aboutissement d'un rapprochement entre les deux pays qui a démarré il y a plusieurs mois.

Après la formalisation de la coopération diplomatique, concrétisée par la nomination d'un ambassadeur des Émirats à Madagascar, les deux pays veulent visiblement accélérer la cadence et s'engager rapidement dans un cadre de coopération économique. Un objectif que les deux parties ont toujours affirmé. La conclusion d'un CEPA avait déjà été discutée entre Andry Rajoelina et le Sheikh Shakhboot Nahyan Al Nahyan lors de leur rencontre en marge de la 11e édition du WGS, en février 2024.

En marge du Congrès annuel des investissements, ou AIM, à Abu Dhabi, en mai 2024, le président de la République et le chef de la diplomatie émiratie ont une nouvelle fois abordé de vive voix le dossier de l'Accord de partenariat économique global entre les deux pays. La signature d'hier est ainsi une première étape dans la traduction en actes des intentions affirmées.

Visite officielle

« Le mémorandum d'entente qui vient d'être signé établit le cadre général des négociations en vue de l'Accord de coopération économique global à conclure entre Madagascar et les Émirats arabes unis », selon les explications de sources au sein de la délégation malgache sur place. Elles ajoutent que, durant leur rencontre d'hier, le ministre d'État émirati aux Affaires étrangères a invité le président Rajoelina pour « une visite officielle » aux Émirats arabes unis, en mai.

L'objectif indiqué hier à Dubaï est que l'Accord de partenariat économique global entre la Grande Île et les Émirats soit signé durant cette visite officielle du locataire d'Iavoloha, afin de lui donner une dimension plus solennelle, probablement. Il est prévu qu'un forum économique impliquant le secteur privé malgache se tienne à Dubaï durant cette visite officielle. Ensuite, des investisseurs émiratis feront un roadshow économique à Madagascar.

Les Émirats arabes unis ont des Accords de partenariat économique global avec plusieurs autres pays. Les clauses varient selon les États partenaires. Les CEPA sont des traités commerciaux visant à renforcer leurs relations économiques avec leurs partenaires bilatéraux. Ces accords ont pour objectif de faciliter le commerce des biens et des services, de promouvoir les investissements et de stimuler la coopération dans divers secteurs. Certaines clauses peuvent ainsi varier d'un pays à l'autre, suivant les secteurs d'intérêt commun et l'issue des négociations préalables.

S'agissant du futur accord avec Madagascar, le but, selon les explications, est « d'améliorer les possibilités d'accès au marché et de libéralisation du commerce pour les biens, les services et les investissements, de promouvoir le développement de l'économie numérique, ainsi que de renforcer la coopération économique entre les parties ». Le secteur de la pêche, de l'agriculture, de l'exportation de vanille et de girofle, ou encore l'énergie, sont des exemples des possibles champs d'application du CEPA entre les Émirats arabes unis et la Grande Île, évoqués hier.