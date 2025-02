Madagascar: Stade Barea/Homologation - Énième heure de vérité

Les émissaires de la CAF et de la FIFA ont procédé hier à l'inspection du stade Barea. Les passionnés du ballon rond attendent avec impatience la décision des instances internationales.

Suspense et angoisse. Les amoureux du ballon rond et les supporters des Barea sont impatients de connaître les résultats de l'inspection d'homologation du stade Barea Mahamasina.

Arrivés lundi, Ian William Craig, expert britannique en pelouse mandaté par la FIFA, et Zakkarya Diabate, expert en sûreté et sécurité de la CAF, ont procédé hier à l'évaluation des travaux de remise aux normes du stade. Les journalistes n'ont pas été autorisés à couvrir la visite d'inspection et ont même été interdits de prendre des photos ou de filmer en dehors du site.

Les derniers préparatifs ont été constatés à 9 heures, soit une heure avant l'arrivée prévue des inspecteurs. Ceux-ci comprenaient notamment le nettoyage des abords du stade et la mise en place de barrières métalliques devant les portails d'entrée. Les émissaires ont fait leur entrée par le portail principal à 10 h 45, accueillis par Tsimbina Andrianaivo, premier responsable du stade, Helly Zafinimanga et Sarindra Randrianasolo, deux responsables de la Fédération malgache de football, ainsi que par d'autres représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la sécurité publique et du corps médical sportif.

La visite a débuté par l'inspection de toutes les salles situées sous les tribunes, notamment les vestiaires élargis et la salle de conférence. Ensuite, les experts ont consacré plus d'un quart d'heure à l'évaluation de la pelouse naturelle.

Dans un mois

L'équipe dirigée par l'expert en pelouse de la FIFA, Ian William Craig, est restée plus d'une heure sur le terrain, tandis que celle conduite par l'expert ivoirien Zakkarya Diabate a parcouru l'ensemble du stade pour examiner les portails d'entrée, les tourniquets et les sorties de secours. La visite a duré plus de deux heures.

L'inspection des infrastructures situées hors du stade, telles que les hôpitaux et les salles de sport, se poursuivra ce jeudi. Les émissaires soumettront ensuite leur rapport aux bureaux centraux de la FIFA et de la CAF, avant qu'une décision ne soit prise.

Madagascar doit accueillir le Ghana dans un mois et une semaine, dans le cadre de la sixième journée des qualifications à la Coupe du monde 2026. La dernière inspection d'homologation remonte au 3 avril 2024 et avait été menée par l'émissaire de la CAF, le Namibien Josua Andries Hoebeb. À l'issue de cette visite, le stade Barea n'avait pas obtenu son homologation, obligeant l'équipe nationale à disputer tous ses matchs internationaux officiels des éliminatoires de la CAN et du Mondial à l'extérieur, notamment en Afrique du Sud, en Tunisie et à Maurice.