Madagascar: Françoise Payen - De l'éducation à l'écriture, un parcours exceptionnel

Françoise Payen, née en France et installée à Madagascar depuis plus de 50 ans, a mené une carrière riche d'écrivaine. Ses ouvrages personnels témoigne de son parcours exceptionnel.

Françoise Payen n'est pas une étrangère au monde de l'écriture à Madagascar, son pays d'adoption depuis plus de 50 ans. Française d'origine, elle a mené une carrière riche et variée sur la Grande Île, où elle a d'abord exercé en tant qu'enseignante en Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), notamment au lycée Jean-Joseph Rabearivelo et au lycée français.

Mais son engagement ne s'est pas arrêté à l'éducation. Après une retraite anticipée, elle s'est investie bénévolement dans les réseaux des Alliances françaises, parcourant le pays en tournée, souvent accompagnée d'artistes. De retour à Antananarivo, elle animait des émissions sur la FM 92, une radio rattachée à RFI, lui permettant de rencontrer des scientifiques de diverses nationalités ainsi que des acteurs malgaches engagés pour l'environnement.

Passionnée de voyages, elle a toujours pris soin de noter ses expériences dans des carnets et agendas. C'est sur les conseils d'un expatrié rencontré à Madagascar qu'elle décide de transformer ces écrits en véritables ouvrages, une démarche initiée alors qu'elle se trouvait en repos forcé en raison d'une maladie.

Son premier livre, «Perles de glace et de sang», publié à partir des années 2010, est un récit autobiographique poignant. Il retrace son enfance difficile, marquée par un père violent, jusqu'à son départ pour Madagascar à l'âge de 20 ans.

Tirée au sort

Son second livre, «Des Jours et des Vies Ailleurs», est né de ses nombreux périples à Madagascar. Il relate ses aventures sur l'île, capturant avec justesse la richesse culturelle et humaine du pays.

En plein processus d'écriture, Françoise Payen traverse une épreuve bouleversante : un diagnostic d'hépatite C. À l'époque, elle n'avait pas accès au traitement. Pourtant, contre toute attente, elle est tirée au sort pour bénéficier d'un protocole expérimental développé par un laboratoire américain. Cette expérience marquante l'a inspirée à écrire «Attendre, Espérer, Renaître», un témoignage puissant sur la résilience et l'espoir face à l'adversité.

Après ces récits personnels et inspirants, Françoise Payen a voulu coucher sur le papier son incroyable parcours malgache. Son dernier livre, «J'ai pris le temps», est un regard rétrospectif sur ses cinquante années d'immersion à Madagascar, entre enseignement, engagements culturels et découverte d'un pays qui est devenu le sien.

Par son écriture sincère et introspective, Françoise Payen nous offre un témoignage de vie, de combat et de passion, rappelant que l'écriture, tout comme l'espoir, peut être une source inépuisable de renaissance.