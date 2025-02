Madagascar: Employabilité - Lancement du programme « Tanora Mandrafitra ny ho avy »

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), en partenariat avec le programme Fihariana, a annoncé hier au Palais des Sports de Mahamasina le lancement du programme « Tanora Mandrafitra ny ho avy ». Cette initiative vise à former et autonomiser financièrement les jeunes des cinq chefs-lieux de provinces, tout en les préparant au YouthConnekt Africa Summit 2025 qui se tiendra à Madagascar. Ce programme sera déployé progressivement à travers le pays, avec un premier lancement prévu à Toamasina du 21 au 23 février.

Ce programme comprend une série de formations et d'activités de réseautage pour renforcer les compétences des jeunes en éducation financière, art oratoire, plaidoyer et leadership. Il met également l'accent sur le mentorat et l'entrepreneuriat, favorisant la création de liens entre jeunes leaders et entrepreneurs.

L'initiative répond aux attentes des jeunes face aux défis de l'emploi. « Dans le contexte actuel, il est difficile de trouver un emploi ; ainsi, la mise en oeuvre d'un tel programme nous aidera à acquérir une autonomie financière», témoigne Fanjava Nany, actuellement sans emploi.