Soudan: Le gouvernement condamne fermement les incidents tragiques répétés auxquels sont exposés le camp de Zamzam et les habitants d'El Fasher

Port Soudan — Le porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Al- Eaysir a déclaré que la milice rebelle FSR a intensifié ses attaques contre les camps de personnes déplacées au Darfour, y compris le camp de personnes déplacées de Zamzam, dans la continuité de sa politique de violations contre les civils sans défense.

Al- Eaysir a confirmé dans un message publié aujourd'hui sur Facebook que le gouvernement condamne fermement les incidents tragiques répétés auxquels sont soumis le camp de Zamzam, la population civile de la ville d'El-Fasher et d'autres sites, notamment les incendies et la destruction de biens, qui ont entraîné de nouvelles souffrances qui s'ajoutent à celles des civils innocents qui ont désespérément besoin de protection et d'assistance.

Al-Eaysir a ajouté : « Ces pratiques odieuses constituent une violation flagrante des droits de l'homme, et les responsables doivent être tenus responsables et poursuivis pénalement. La milice rebelle FSR doit également être classée comme une organisation terroriste conformément au droit international humanitaire, qui criminalise de tels actes qui menacent la sécurité et la dignité humaine des personnes déplacées. »

Il a déclaré que même si le gouvernement est surpris par le silence international concernant ces pratiques odieuses des milices, il n'épargnera aucun effort pour poursuivre ses efforts sérieux visant à soutenir les droits des personnes déplacées et à leur assurer un environnement sûr, et a exhorté la communauté internationale et les organisations humanitaires à assumer leurs responsabilités face à ces graves violations.