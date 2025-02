Soudan: Al-Eaysir appelle l'ISESCO à soutenir le pays dans la récupération de ses antiquités pillées

Djeddah — Le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al- Eaysir a appelé à soutenir le Soudan pour restaurer ses antiquités et ses infrastructures culturelles pillées par la milice FSR et à considérer le Soudan parmi les pays ayant la plus haute priorité pour le soutien culturel de l'ISESCO, et la participation des pays islamiques avec le Soudan dans la reconstruction de toutes les institutions productives dans les secteurs liés à l'action culturelle et sociale, tels que les théâtres et les bibliothèques et les maisons d'édition et les musées.

Lors de son discours à la 13ème Conférence des ministres de la culture du monde islamique mercredi à Djeddah, Al- Eaysir a appelé les frères, amis et partenaires de la même culture à adopter des positions de soutien au Soudan dans les forums internationaux et régionaux concernant les violations commises par la milice de soutien rapide et sa perpétration de génocide et de nettoyage ethnique.

Il a ajouté que les principaux pays ont confirmé l'implication des pays de notre environnement islamique dans l'arrivée et le financement de milices et de mercenaires, même d'Amérique du Sud. «Cette affaire affaiblit les chances d'intégration culturelle et de valeurs communes entre pays et peuples frères», et a des répercussions qui ne sont pas régies par les valeurs de l'identité culturelle commune.

Il a ajouté que la milice rebelle Forces de Soutien Rapide (FSR) a pris pour cible l'existence de l'Etat et son people. Cette guerre est soutenue par des pays et des groupes qui investissent négativement dans la diversité ethnique et culturelle pour fragmenter l'unité nationale du pays, d'autant plus que le Soudan est ouvert sur sept pays et qu'il existe un chevauchement tribal qui distingue ses cultures communes.

Al- Eaysir a déclaré que la milice FSR a ciblé toutes les infrastructures du domaine culturel, « où elles ont été complètement et partiellement détruites et pillées ».

Environ 23 musées, notamment le Musée national, ainsi que des établissements d'enseignement, des bibliothèques publiques, des centres de documentation et d'archives, et environ 41 chaînes de radio et de télévision, en plus des journaux, des théâtres, des auberges de jeunesse et de toutes les choses liées au travail culturel.