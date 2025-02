Soudan: Intérêt du gouvernement pour le développement des relations de coopération économique avec la République islamique d'Iran

Port Soudan — Le sous-secrétaire à la Planification au ministère des Finances et de la Planification économique Dr. Mohamed Bashar a déclaré mercredi que l'État souhaitait développer des relations de coopération économique conjointes avec la République islamique d'Iran et les étendre vers des horizons plus larges.

Lors de la réunion conjointe avec la délégation iranienne en visite dans le pays, dirigée par M. Abolfadil Kodi, ministre adjoint de l'Economie et des Finances d'Iran, a discuté des aspects de la coopération conjointe dans les secteurs prioritaires dans le but de promouvoir les relations bilatérales dans tous les domaines économiques pour atteindre des intérêts communs et bénéficier aux deux parties.

Il a été convenu d'élaborer des protocoles d'accord pour présenter les domaines de coopération commune.

Il est à noter que la réunion a été suivie par les ministères de l'Agriculture, de la Défense, du Commerce, de la Richesse animale, des Minéraux, de l'Industrie et le ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale, en plus de la Banque centrale du Soudan et de la Banque nationale d'Omdurman.