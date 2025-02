Sénégal: L'ANACIM agite une taxation des données météorologiques pour générer des ressources additionnelles

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) veut mettre en place une taxation des données météorologiques en vue de générer des ressources additionnelles pouvant servir à améliorer leur organisation et distribution auprès des utilisateurs, a-t-on appris mercredi de source officielle.

"Nous avons pensé mettre en place une taxation des données météorologiques pour permettre à l'ANACIM d'avoir des ressources additionnelles pouvant permettre de développer un système d'observation et de transmission performant de ces données", a dit son Directeur général, Diaga Basse.

Il intervenait lors d'une visite de contact et d'imprégnation de parlementaires membres de la Commission aménagement du territoire, urbanisme, habitat, des infrastructures et des transports de l'Assemblée nationale sur les missions et contraintes de l'ANACIM.

"Pour permettre au service de météorologie d'assurer pleinement la distribution des données nous avons besoin d'avoir des ressources financières additionnelles. C'est ce qui nous a poussé à vouloir mettre en place un système de taxation", a-t-il ajouté en présence de ses collaborateurs.

Il a souligné que l'ANACIM reçoit beaucoup de demandes de données climatiques de la part d'étudiants dans le cadre de leurs études ainsi que d'autres utilisateurs demandant des données climatiques ou pluviométriques de certaines localités du pays, parfois sur une durée d'une trentaine d'années.

"L'ANACIM assure en retour presque gratuitement ce service pour les étudiants avec une contrepartie symbolique de 5000 francs CFA pour le traitement des données", a-t-il indiqué.

"Nous pensons donc, que face à ce flux de demandes, si nous avons davantage de ressources nous pourrons mieux organiser la collecte et la distribution des données pour en faire profiter non seulement aux étudiants mais aussi à tous les acteurs des secteurs public et privé intéressés", a réitéré le Directeur général.

M. Basse a précisé toutefois que la distribution des données se fera de manière ciblée pour le secteur privé.

De son côté, la directrice de l'exploitation de la météorologie à l'ANACIM, Aida Diongue, a suggéré d'étendre "la taxation au transport maritime avec les bateaux qui n'ont aucune obligation à prédisposer de données climatiques avant de prendre le large contrairement à l'aviation civile où il y a des redevances à payer".

Elle a indiqué que le maillage de l'ANACIM en systèmes d'informations sur l'ensemble du territoire, en plus du déficit d'agents, ne permettent pas de répondre à la forte demande d'utilisateurs. Selon elle, "avoir un maillage c'est une chose et avoir des données disponibles sous un format exploitable en est une autre".

Aida Diongue dit espérer que "les choses évoluent dans le bon sens d'ici quelques mois" avec l'appui des parlementaires membres de la commission aménagement, urbanisme, habitat, infrastructures et transports de l'Assemblée nationale.

"Nous espérons avec les députés aller vers une taxation des données météorologiques entre autres utilisateurs, du secteur privé et des bateaux dans le secteur du transport maritime", a souligné Mme Diongue, par ailleurs vice-présidence du Groupe de travail du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC).

Oumar Sy, président de cette commission de l'Assemblée nationale a relevé que "la taxation des informations climatiques est une source de revenus pour l'ANACIM qui n'est pas exploitée".

"Je crois que, c'est une piste de réflexion que nous pouvons explorer. Nous n'hésiterons pas à légiférer, à porter une proposition de loi dans ce sens. Mais en tout cas, nous devons faire en sorte que cette agence puisse avoir des ressources supplémentaires pour mener à bien sa mission", a dit M. Sy, également inspecteur de la sécurité et de la sureté de l'aviation civile.

"Nous sommes engagés à porter le plaidoyer pour que l'ANACIM soit davantage plus forte pour accomplir ses missions, puisse incarner son leadership dans le système de l'aviation civile et de la météorologie en oeuvrant de sorte que l'Etat puisse comprendre le rôle important de ce service dans le système économique de notre pays", a-t-il déclaré.