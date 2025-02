Sénégal: L'agroforesterie - Un levier stratégique pour l'amélioration des performances agricoles

Le projet Galileo, visant à promouvoir l'agroforesterie comme un moteur d'amélioration des performances agricoles, a été officiellement lancé ce mercredi à Dakar.

Porté par l'Institut de recherche pour le développement (IRD) en partenariat avec le Centre international de recherche agronomique pour le développement (CIRAD), ce programme ambitionne d'apporter des solutions innovantes et adaptées aux défis agricoles et environnementaux de l'Afrique subsaharienne.

Au-delà de l'optimisation des rendements agricoles, Galileo entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des ménages ruraux, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à la préservation et au renforcement de la biodiversité.

Une approche scientifique et inclusive

« L'objectif de Galileo est de s'appuyer sur une approche multi-acteurs afin de co-développer des innovations agroforestières adaptées aux spécificités locales », a souligné Ndèye Hélène Diagne Diallo, représentante du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

D'une durée de quatre ans et bénéficiant d'un financement de l'Union européenne, le projet repose sur une démarche intégrée et innovante, associant agriculture, agroforesterie et élevage. Il vise ainsi à promouvoir des systèmes agrosylvopastoraux résilients, productifs et durables.

« Nous mettrons en oeuvre une démarche participative et inclusive, impliquant l'ensemble des acteurs concernés : chercheurs, agriculteurs et organisations paysannes. L'objectif est de concevoir des solutions adaptées aux réalités du terrain », a précisé Mme Diallo.

Un enjeu environnemental et socio-économique majeur

Le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte, Sékouna Diatta, a souligné l'importance capitale de cette initiative dans un contexte de changement climatique aux conséquences de plus en plus tangibles.

« Cette initiative ambitieuse et porteuse d'avenir répond à des enjeux environnementaux et socio-économiques cruciaux, qui concernent le Sénégal et bien au-delà », a-t-il déclaré.

M. Diatta, représentant le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a insisté sur le rôle clé de l'agroforesterie en tant que solution durable et intégrée, conciliant productivité agricole, préservation de l'environnement et résilience climatique.

« En intégrant arbres, cultures et élevage dans un même espace, nous restaurons la fertilité des sols, renforçons la biodiversité et améliorons la séquestration du carbone, tout en offrant aux communautés rurales des opportunités économiques diversifiées », a-t-il ajouté.

Un projet à l'échelle continentale

Selon Pierre Morand, représentant de l'IRD au Sénégal, Galileo s'inscrit dans une dynamique de relance de l'agroforesterie à l'échelle de l'Afrique subsaharienne.

« Nous avons conçu, de manière collective et participative, un grand projet de quatre ans ayant pour vocation de revitaliser l'agroforesterie dans quatre pays africains : le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et le Kenya », a-t-il expliqué.

La phase initiale du projet cible deux zones climatiques contrastées à savoir le Sénégal et le Kenya, caractérisés par un climat aride ; et le Cameroun et le Ghana, où l'on retrouve des régions très humides, notamment favorables à la culture du cacao. L'objectif est de concevoir des systèmes agroforestiers robustes et adaptés, capables de faire face aux mutations climatiques et de garantir une agriculture durable.

À travers cette initiative, le projet Galileo ambitionne d'ouvrir la voie à une transition agroécologique en Afrique subsaharienne, en apportant des solutions concrètes pour une agriculture plus résiliente et respectueuse de l'environnement.