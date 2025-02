Mali: Une quinzaine de personnes exécutées par l'armée et Wagner dans la région de Tombouctou

Au Mali, au moins une quinzaine de personnes ont été exécutées sommairement par l'armée malienne et par ses supplétifs du groupe russe Wagner. Des violences sont également rapportées contre des femmes. Cela s'est passé entre lundi 10 et mercredi 12 février, dans le cercle de Goundam, région de Tombouctou. Une zone où sont présents les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), lié à al Qaeda.

La patrouille des Forces armées maliennes (Fama) avec Wagner est partie de Goundam lundi 10 février matin, jour de foire. Elle a depuis traversé plusieurs campements nomades et villages : Tabagout, Erabedje, Razelma, puis Zouera et Gouber mardi, ou encore Tinadanda mercredi.

Les nombreuses sources locales jointes par RFI rapportent au moins une quinzaine d'exécutions sommaires. « Tous les corps n'ont peut-être pas été retrouvés », explique l'une de ces sources, alors que plusieurs personnes ont été emmenées par les militaires et leurs supplétifs de Wagner. L'opération militaire est toujours en cours.

Des femmes ont également été ligotées et violentées. Des cas de viols à Tabagout ont été signalés par plusieurs sources, mais non par toutes : difficile de savoir s'il s'agit d'exagérations chez certains, pour accabler l'armée et Wagner, ou au contraire de réticences et de pudeur chez d'autres, les agressions sexuelles étant largement taboues, a fortiori dans les milieux traditionnels.

Par le passé, des cas de viols par les mercenaires de Wagner ont déjà été documentés, notamment à Nia-Ouro ou encore à Moura, en 2022, où ces viols avaient été massifs.

Les témoignages font également état de campements pillés et incendiés, images à l'appui, ainsi que de véhicules volés ou détruits et de populations terrorisées prenant la fuite. En tout état de cause, les sources ne rapportent que des exécutions sommaires, sans combat. Sollicitée par RFI sur ces cas, l'armée malienne n'a pas donné suite.

La zone de Goundam est notoirement fréquentée par les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda.