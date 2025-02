Sénégal: Banque nationale pour le développement économique - Le nouveau siège transféré à l'immeuble Elite Mustafa à la Vdn

L'immeuble Elite Mustafa, situé sur la Vdn, abrite, depuis le lundi 10 février, le nouveau siège de la Banque nationale pour le développement économique (Bnde).

Selon un communiqué de presse, le transfert de son siège vers ce nouveau site stratégique et moderne entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et d'accueil de la Bnde qui vient de souffler ses 10 bougies. L'agence du nouveau siège portera le nom de Al Foutiyou et sera ouverte à la clientèle le 13 février 2025.

La Banque dit rester résolument tournée vers l'avenir, avec l'objectif d'améliorer son service client dans un environnement toujours plus favorable à ses équipes et à ses partenaires. Pour rappel, précise-t-on, c'est en janvier 2014 que la Bnde a démarré ses activités, en tant que banque universelle innovante et accessible. La Bnde remercie l'ensemble de ses clients et partenaires.

«C'est l'occasion également pour cette banque universelle engagée dans le développement économique, social et environnemental, avec un capital de 52 milliards de FCFA, de renforcer sa présence dans le paysage bancaire sénégalais », fait savoir l'institution.