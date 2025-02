Afrique de l'Ouest: Bourse - Les trois indices phares de la BRVM renouent avec la hausse

Après deux journées de baisse ininterrompue, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation de ce mercredi 12 février 2025.

L'indice BRVM Composite a ainsi gagné 0,91% à 283,36points contre 280,81 points la veille. L'indice BRVM 30 a réalisé la plus forte hausse avec 0,95% à 142,75 points contre 141,42 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a progressé de 0,45% à 119,10 points contre 118,57 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est rehaussée à 602,950 millions FCFA contre 478,243 millions FCFA la veille.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 95,455 milliards FCFA, à 10 627,744 milliards FCFA contre 10 532,289 milliards FCFA le mardi 11 février 2025.

En revanche, la capitalisation du marché des obligations est en légère baisse de 476 millions, passant de 10 537,511 milliards FCFA la veille à 10 537,035 milliards FCFA ce mercredi 12 février 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 6,91% à 14 005 FCFA), BOA Sénégal (plus 5,88% à 2 700 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,36% à 590 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,35% à 1 675 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 4,55% à 2300 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 3,45% à 700 FCFA), BOA Mali (moins 1,95% à 1 760 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 0,51% à 9 850 FCFA), Loterie Nationale du Benin (moins 0,20% à 4 985 FCFA) et Sodeci Côte d'Ivoire (moins 0,08% à 5 945 FCFA).