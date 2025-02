<< Appel à l'unification des jeunes de la Basse Guinée >> est le thème d'un point de presse animé ce mercredi 12 février 2025 par la Commission de réconciliation de la Coordination de la jeunesse de la Basse Guinée.

Selon Camara Mohamed Salifou, membre de ladite Commission, l'unification des jeunes de la Basse Guinée est essentielle pour promouvoir la solidarité.

<< L'unification des jeunes de la Basse Guinée est essentielle pour promouvoir la solidarité, la coopération et le développement. En rassemblant nos talents, nos idées et nos passions, nous pouvons renforcer notre voix en unissant nos efforts pour pouvoir nous faire entendre des décideurs politiques et des responsables communautaires. Nos préoccupations et nos aspirations sont mieux prises en compte si nous nous exprimons collectivement. Promouvoir l'égalité des chances en travaillant pour pouvoir nous attirer, surtout les jeunes quelque soit l'origine de leurs rangs ou de leurs conditions de vie puissent atteindre aux mêmes opportunities d'éducation, d'emploi et développement personnel >>, a-t-il affirmé.

Il poursuit en lançant un appel solennel aux sages de la Basse Côte, mais aussi à l'ensemble de la jeunesse de ce côté.

<< En encourageant l'engagement civique, l'unification nous permettra de sensibiliser nos pères sur l'importance de la participation citoyenne. Ensemble, nous pouvons mobiliser nos communautés autour des projets communs qui répondent à nos besoins locaux. Porté la créativité de l'innovation, car la diversité de nos talents est notre plus grand atout. En collaborant, nous pouvons développer des solutions innovatrices par rapport aux défis auxquels nous faisons face, que ce soit en matière d'éducation, de santé, d'environnement ou d'entreprenariat. Nous lançons un appel solennel en suppliant les sages de la Basse Guinée, de s'occuper aux problèmes de contiguïté de la Basse Côte. Et aussi la même chose pour la jeunesse de tout bord pour venir se donner les mains et trouver un consensus de choix de leur représentant avec l'implication de nos sages et de nos imams >>, a-t-il lancé.

À rappeler que la Basse Guinée est l'une des quatre (4) régions naturelles de la Guinée.