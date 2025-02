Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Maniema Union opposé à la décision d'organiser la manche retour des play-offs sur deux sites

Le club de Kindu, Maniema Union, n'a pas agréé la décision d'organiser la phase retour des play-offs du championnat national de football à Kinshasa et à Lubumbashi.

Une importante réunion s'est tenue le 6 fevrier, entre la Fédération congolaise de football (Fécofa), la Ligue nationale de football (Linafoot) et les dirigeants des clubs de la Ligue 1 du pays. À l'issue de ces assises, la décision a été prise d'organiser la phase retour des play-offs de la 65e édition du championnat national de football sur deux sites : Kinshasa et Lubumbashi.

Cependant, cette décision a suscité une réaction de l'AS Maniema Union. Le club de Kindu a exprimé son mécontentement par le biais d'un communiqué officiel publié le 8 février. La formation sportive tuteurée par le général Amisi Kumba "Tango Four" a qualifié cette mesure de « désordre », et ne respecte pas les accords établis entre le Comité de normalisation (Conor) de la Fécofa, la commission de gestion de la Linafoot et les clubs de la Ligue1. L'AS Maniema Union réclame que tout club puisse jouer ses matches à domicile sur son propre terrain afin de garantir l'équité et le respect des droits de chacun.

Cette position soulève des questions sur la gestion des compétitions et l'égalité des chances pour tous les clubs engagés. La situation mérite d'être suivie de près, alors que les acteurs du football congolais se préparent à une phase décisive de la saison. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si un consensus pourra être trouvé entre les différentes parties prenantes.

Rappelons que la partie Est du pays, notamment la ville de Goma, est occupée par le M23 et le RDF (armée rwandaise), tandis que la ville de Bukavu, au Sud-Kivu, et d'autres dans la province de Maniema sont en état d'alerte maximale en cas d'affrontement entre les forces loyalistes et l'ennemi. Les clubs comme Dauphin noir de Goma, Étoile du Kivu de Bukavu et Maniema Union de Kindu, engagés en Ligue 1, sont domiciliés dans l'Est du pays.