Afrique: L'Angola et les Comores signent un accord général de coopération

Addis — L'Angola et les Comores ont signé, ce jeudi, à Addis-Abeba, en Ethiopie, un nouvel instrument juridique pour renforcer les relations de coopération, d'amitié et de solidarité entre les deux pays.

Paraphé à l'ambassade d'Angola dans la capitale éthiopienne, en marge du 38e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, l'Accord général de coopération établit des liens de coopération dans les domaines politique, économique, scientifique et social.

Le document, signé par les ministres des Relations Extérieures, Téte António, et le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Chargé du Monde Arabe, de la Diaspora, de la Francophonie et de l'Intégration Africaine de l'Union des Comores, Mbae Mohamed, jette les bases générales pour la promotion de la coopération technique entre les deux Etats dans les domaines les plus variés.

Avec l'instrument signé, l'Angola et les Comores s'engagent à développer et à renforcer leurs relations fondées sur l'égalité juridique, le respect mutuel, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, sans ingérence dans les affaires intérieures de chaque État et dans la sauvegarde des intérêts mutuels.

Dans l'entre-temps, la 46e session ordinaire du Conseil exécutif (réunion ministérielle) de l'Union africaine se tient mercredi et jeudi, préparatoire du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, qui aura lieu les 15 et 16 de ce mois, au cours duquel le président de la République, João Lourenço, assumera la direction de l'organisation continentale.

Le chef de l'Etat angolais, qui présidera l'UA à partir de samedi prochain jusqu'en février 2026, est attendu à Addis-Abeba ce jeudi après-midi.

Vendredi, João Lourenço participera à une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'UA qui discutera de la situation au Soudan et en République dominicaine du Congo (RDC).