Angola: L'ambassadrice réconforte la famille de Sam Nujoma

Luanda — L'ambassadrice d'Angola en Namibie, Jovelina Imperial, a présenté, mercredi, ses condoléances à la famille du « Père de la Nation » namibienne, Sam Nujoma, décédé samedi dernier, des suites de maladie.

La diplomate s'est rendue à la résidence officielle du défunt accompagnée d'autres ambassadeurs, en sa qualité de doyenne du corps diplomatique accrédité en Namibie, où elle a signé le livre de condoléances.

Dans le message, il a souligné la figure indiscutable de Sam Nujoma, en tant que leader africain et fondateur de la nation namibienne, pour laquelle il a lutté sans relâche pour l'indépendance.

Il a décrit le défunt président comme un leader intrépide, l'un des fondateurs de la SADC, qui laisse un grand héritage à cette génération et aux générations futures.

Dans la matinée, l'ambassadrice a également signé le livre de condoléances au bureau de la Première ministre namibienne, Saara Amadhila.

Sam Nujoma est décédé samedi dernier (8 février), à l'âge de 95 ans à Windhoek, des suites de maladie.

Trajectoire

L'Africaniste est né le 12 mai 1929 dans le village d'Etunda, dans la région d'Omusati.

C'était un activiste et un chef de guérilla qui est devenu le premier président démocratiquement élu de Namibie après que le pays ait obtenu son indépendance du régime d'apartheid en Afrique du Sud.

Vénéré comme une icône de la lutte de libération namibienne, il a pris la direction du pays le 21 mars 1990 et a été officiellement reconnu comme le « Père fondateur de la Namibie » par une loi du Parlement en 2005, après avoir dirigé le pays pendant 15 ans.

Né le 12 mai 1929 dans une famille d'agriculteurs, Sam Nujoma était l'aîné de 10 enfants.

Il s'occupait de vaches et de chèvres jusqu'à ce qu'à l'âge de 17 ans, il quitte son village reculé pour s'installer dans la ville portuaire de Walvis Bay, à l'ouest du pays.

Il a voyagé à travers l'Afrique avant d'arriver aux États-Unis, où il a présenté une pétition aux Nations Unies pour l'indépendance de la Namibie.

Plus tard, en tant que leader in absentia de la SWAPO, Nujoma créa son aile armée et lança en 1966 une guerre de guérilla contre le gouvernement sud-africain.

Après plus d'une décennie de guerre et de fortes pressions internationales menées par Nujoma, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU proposa en 1978 un cessez-le-feu et des élections, les premières, qui n'auraient lieu qu'à la fin de 1989.

La SWAPO a remporté la majorité lors de ces élections et Sam Nujoma a assumé la présidence en mars de l'année suivante.

Avec sa barbe blanche caractéristique, il était le dernier d'une génération de dirigeants africains qui ont conduit leurs pays hors du régime colonial ou de la minorité blanche, notamment Nelson Mandela d'Afrique du Sud, Robert Mugabe du Zimbabwe, Kenneth Kaunda de la Zambie et Samora Machel du Mozambique.

De nombreux Namibiens attribuent au leadership de Nujoma le mérite d'avoir apporté la guérison et la réconciliation nationales après les profondes divisions causées par la guerre d'indépendance et les politiques de l'Afrique du Sud visant à diviser le pays en gouvernements régionaux basés sur l'ethnie, avec une éducation et des soins de santé séparés pour chaque race.

Même ses opposants politiques ont félicité Nujoma pour avoir établi une constitution démocratique et impliqué des hommes d'affaires et des politiciens blancs dans le gouvernement après l'indépendance.