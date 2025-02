Angola: Un responsable réaffirme son engagement en faveur du développement rural durable

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, Castro Paulino Camarada, a réaffirmé, mercredi, à Rome, en Italie, l'engagement continu de l'Angola en faveur du développement rural durable.

Le dirigeant angolais s'exprimait lors de la 48e session du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole (FIDA), qui a débuté le même jour, sous le thème « Catalyser l'investissement dans le premier kilomètre ».

A l'occasion, il a également réitéré l'engagement du pays envers l'agenda africain et les objectifs établis dans la Déclaration de Kampala, récemment adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.

D'autre part, le Secrétaire d'État a souligné le partenariat stratégique avec le FIDA, qui a débuté en 1985, considérant l'institution comme fondamentale pour la promotion des investissements publics et privés dans l'agriculture et dans la formation sociale et technique des petits agriculteurs, avec une attention particulière aux femmes et aux jeunes des zones rurales.

Castro Paulino Camarada a souligné les progrès réalisés par l'Angola dans l'augmentation des ressources du FIDA13, la productivité agricole et la résilience des systèmes alimentaires.

Il a mentionné que la stratégie intégrée mise en oeuvre par le Gouvernement angolais se concentre sur trois piliers essentiels, notamment les systèmes alimentaires résilients, le développement de pratiques agricoles adaptées au changement climatique, visant à garantir la sécurité alimentaire et la durabilité du secteur.

La stratégie de l'Exécutif, a-t-il dit, vise à accroître la productivité pour promouvoir des techniques agricoles modernes et faciliter l'accès à des intrants de qualité, tels que les semences et les engrais, et l'action sociale, qui consiste à renforcer les filets de sécurité sociale et à soutenir les petites exploitations familiales, essentielles pour l'économie rurale.

Le secrétaire d'État a réitéré l'engagement de l'Angola à mobiliser des ressources pour la treizième reconstitution des ressources du FIDA, soulignant que les trois piliers de cette initiative, notamment l'implication du secteur privé, la biodiversité et le soutien dans les contextes fragiles, représentent une opportunité pour renforcer la sécurité alimentaire et le développement rural durable.

Il a annoncé qu'en partenariat avec le FIDA, l'Angola finalise un projet d'agriculture et de développement durable qui sera mis en oeuvre en deux phases dans l'est du pays, avec un impact direct sur la création de milliers d'emplois et le soutien à 80 000 familles.

Il a évoqué le rôle fondamental des femmes dans l'agriculture angolaise, représentant 52% de la population rurale et responsables de 70% de la production alimentaire.

Selon le secrétaire d'État, les régions du sud du pays continuent d'être prioritaires pour les actions d'adaptation au changement climatique, avec l'appui de la Banque mondiale et du FIDA dans des initiatives qui stimulent la mécanisation agricole et renforcent l'économie rurale.

Il a appelé le FIDA et les États membres à renforcer leur soutien financier et technique aux projets d'agriculture et de pêche résilients, ainsi qu'à lutter contre le changement climatique et à encourager l'innovation dans les pratiques et les technologies agricoles pour accroître la productivité et établir des partenariats plus solides entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile.

« L'Angola s'engage à continuer de renforcer ce partenariat pour construire des systèmes agroalimentaires solides, résilients et durables, garantissant un avenir prospère aux communautés rurales », a-t-il souligné.

La 48ème session du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole (FIDA), qui se termine jeudi, est présidée par le président du FIDA, l'espagnol Alvaro Lario.

La réunion vise à examiner les questions liées à la gouvernance et aux partenariats, l'importance du travail du FIDA pour lever des fonds, renforcer les politiques en faveur des pauvres et établir des partenariats en faveur des moyens de subsistance ruraux afin d'accroître la résilience aux causes telles que l'impact des conflits, le changement climatique et les catastrophes naturelles.

Les discussions alimenteront également les questions mondiales en amont de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement, du Sommet sur la nutrition pour la croissance, des régions ambitieuses du G7 et du G20 et du lancement du Partenariat mondial contre la faim et la pauvreté.

La réunion du Conseil des gouverneurs susmentionnée se tient à un moment crucial, coïncidant avec la première année de la treizième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA13).

Le FIDA joue un rôle dans la transformation rurale en tant qu'agence spécialisée innovante des Nations Unies et institution financière internationale qui promeut et investit dans les zones rurales afin qu'elles contribuent à une croissance nationale prospère, équitable et résiliente.