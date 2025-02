Angola: Médaille commémorative des 50 ans d'indépendance homologuée dans la spécialité

Luanda — Le diplôme qui crée la Médaille Commémorative du 50e Anniversaire de l'Indépendance Nationale qui, entre autres entités, décorera à titre posthume les anciens présidents de la République, António Agostinho Neto et José Eduardo dos Santos, a été approuvé mercredi, à Luanda, dans la spécialité, par l'Assemblée Nationale (AN).

Les nationalistes Holden Roberto et Jonas Savimbi ne sont pas inclus dans l'hommage car l'Accord d'Alvor est exclu de la proposition de loi présentée par l'Exécutif à l'Assemblée nationale.

Le document, approuvé par les 1ère et 4ème commissions, avec 25 voix pour, 9 contre et zéro abstention, passe à l'approbation globale finale lors de la prochaine session plénière prévue la semaine prochaine.

Avant le vote, le ministre de l'Administration du Territoire, Dionísio da Fonseca, a justifié que le fait de prendre en compte les accords d'Alvor, Lusaka, Namibe, Gbadolite, entre autres, comme le défendent certains députés, rendrait la loi non pas générale et abstraite, mais spécifique.

« Et en le rendant spécifique, nous contredisons l'un des principes fondamentaux, l'une des caractéristiques de la norme juridique, qui est sa généralité et son abstraction », a-t-il ajouté.

Pour le gouvernant, l'article 3 de la norme a suffisamment d'élasticité pour, en termes pratiques, et une fois les propositions soumises au chef de l'État, qui a le pouvoir constitutionnel d'attribuer des médailles, pouvoir évaluer, au cas par cas, si une entité donnée doit être décorée ou non.

Il a accepté plusieurs recommandations des parlementaires, qu'il a considérées comme concrètes, comme la proposition de définir la présidence entre les médailles, la division ou la séparation des classes d'indépendance et de paix, entre autres.

Le projet de loi vise à donner une base juridique à la nécessité de récompenser, à l'occasion du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, un groupe d'entités, privées et publiques, nationales et étrangères, qui ont apporté une contribution pertinente à la réalisation de l'Indépendance nationale, à sa préservation et au développement de l'Angola.

Proposition de modification de la loi sur les passeports

D'autre part, les commissions susmentionnées ont également approuvé, dans la spécialité, le projet de loi qui modifie la loi sur les passeports et le régime d'entrée et de sortie des citoyens nationaux, avec 28 voix pour, 16 contre et zéro abstention.

L'initiative législative vise à inclure les procureurs généraux adjoints de la République à la retraite et les juges retraités des Tribunaux Supérieurs dans l'univers des entités bénéficiant du passeport diplomatique.