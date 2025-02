Soudan: La 6e division d'infanterie d'El Fasher repousse une attaque lancée par la milice Al-Dagalo contre le camp de déplacés de Zamzam

Al-Fasher — Les Forces Armées Soudanaises (FAS), la Force Conjointe des Mouvements de Lutte Armée, de la Résistance Populaire et des Mobilisés, appuyées par l'artillerie et l'aviation, ont pu repousser une attaque lancée par la milice terroriste d'Al-Dagalo hier, mercredi, sur le camp de déplacés de Zamzam, à exactement six heures du matin, infligeant des pertes en vies humaines et en matériel, et les ont poursuivis vers le sud-est de la ville d'El-Fasher.

La sixième division d'infanterie à El Fasher a déclaré, selon son point de presse publié hier soir, que la milice prévoyait de voler et de piller les biens restants des déplacés, après avoir incendié des presses à huile traditionnelles, des magasins d'arachides et certains magasins dans la soirée du mardi. Confirmant le contrôle des forces armées, de la force conjointe, des mobilisés et de la résistance populaire sur la situation et le retour à la vie normale dans le camp.

Le groupe a indiqué que Zamzam ne tombera pas et que la ville d'El Fasher restera résistante et stable.

La milice terroriste Janjaweed a poursuivi son attaque contre le camp de déplacés de Zamzam, situé à 17 kilomètres au sud de la ville d'El Fasher, pour le deuxième jour consécutif, via deux axes (Est et Sud-Est), poursuivant ses violations et crimes contre des citoyens innocents et sans défense, et pillant leurs biens. L'attaque a entraîné le martyre d'un certain nombre de citoyens, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, et certains d'entre eux ont été blessés à divers degrés. Le marché du camp Zamzam, les magasins et les maisons des personnes déplacées dans le camp ont également été incendiés, en plus du pillage et du vol de biens et de produits commerciaux.