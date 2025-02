Soudan: Le ministère des Affaires étrangères condamne l'escalade de l'agression criminelle des milices contre les camps de déplacés

Port Soudan — Le ministère des Affaires étrangères a publié mercredi une déclaration condamnant l'escalade de l'agression criminelle de la milice terroriste contre les déplacés, avec son attaque barbare directe contre le camp de Zamzam, après avoir constaté l'indifférence de la communauté internationale face à ses bombardements continus du camp avec de l'artillerie lourde quotidiennement depuis décembre 2024.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères signale qu'au milieu d'un silence international suspect, la milice terroriste Janjaweed, soutenue par son sponsor régional, intensifie sa campagne de génocide contre la majorité des citoyens du Darfour. La milice mène depuis deux jours une attaque brutale contre le camp de personnes déplacées de Zamzam, près d'El Fasher, qu'elle a elle-même documentée.

La milice criminelle a tué un grand nombre de personnes déplacées lors de son attaque contre le camp mardi et mercedi. Les rapports confirment que les tueurs ont particulièrement ciblé les personnes déplacées appartenant à des groupes tribaux spécifiques, tout en empêchant ceux qui fuyaient les massacres de quitter le camp.

Il s'agit du même schéma suivi par la milice criminelle à Geneina et Ardamata en juin 2023. Les tueurs de la milice terroriste ont également incendié des marchés, des entrepôts de nourriture et d'eau et des points de services de santé primaires lorsqu'ils ont été contraints de se retirer. Comme l'a rapporté le Programme Alimentaire Mondial la semaine dernière, la milice a retenu pendant des semaines des convois de nourriture à destination du camp, puis les a détournés de force. Tout cela incarne l'intention de génocide.

Dans le même temps, des rapports font état de la poursuite par la milice terroriste de viols et de violences sexuelles contre des personnes déplacées dans d'autres régions du Darfour, comme dans le camp de Kalma, au Sud-Darfour.

Le commanditaire de la milice porte la responsabilité directe du génocide en cours, car des images satellite et des rapports scientifiques documentés ont prouvé qu'il est à l'origine des armes lourdes et de l'artillerie utilisés contre les résidents du camp pendant une période de trois mois. Le Conseil de sécurité et les puissances occidentales portent également leur part de responsabilité, car ils sont restés silencieux sur les bombardements continus du camp par la milice tout au long de la période écoulée, et sur son mépris des décisions du Conseil de sécurité de mettre fin au siège d'El Fasher et de cesser de le cibler militairement.

Les puissances occidentales ont continué à surveiller le sponsor de la milice régionale alors qu'il fournissait à sa création tout ce qu'il pouvait pour alimenter la campagne de génocide contre le peuple du Darfour, et l'aidaient même à exploiter les plateformes internationales et régionales pour blanchir son visage et laver ses mains, qui étaient tachées du sang des Soudanais.