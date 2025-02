Tunisie: Vie associative - Soif d'eau... et de développement (AED)

Les précipitations enregistrées cette saison ont mis du baume au cœur des Tunisiens après les fortes angoisses suscitées par la sécheresse qui a prévalu ces dernières années. Ils respirent enfin à la perspective de ne pas courir le risque de nouvelles restrictions sur la distribution d'eau l'été prochain et même avant. Quant à l'agriculture, il leur semble qu'elle a pris, avec les pluies enregistrées depuis l'automne, une assurance contre le risque de mauvaises récoltes.

Même le Centre et le Sud ont eu leur part (plutôt généreuse) du gâteau. Oui, mais en début de cette semaine, le ministre de l'Agriculture a tenu à tempérer l'enthousiasme régnant. Il a rappelé que les barrages, principale source d'alimentation en eau potable, n'en étaient qu'à 34% de leur capacité de stockage et que seul un taux de remplissage de l'ordre de 40%, dont il espère qu'il sera atteint avant la fin de la saison des pluies, pouvait vraiment être rassurant. Soit. Mais qu'en sera-t-il l'an prochain ? Et le suivant ?

Cherchant à y voir plus clair, nous sommes allés farfouiller dans diverses sources concernées par la problématique de l'eau. Et c'est que nous avons été interpellés par le site dénommé « Association eau développement » (AED). Qui est-elle ?

Une journée sur la question de la mobilisation des fonds internationaux pour la recherche et développement sur l'eau

Le site nous apprend que « l'Association eau et développement (AED) est une association tunisienne à caractère scientifique créée le 20 octobre 2012 et enregistrée dans le Jort sous le N° 126. L'AED est gérée par un bureau directeur composé de membres experts dans le domaine de l'eau et du développement. C'est une plateforme multi-acteurs offrant aux techniciens spécialistes, étudiants, experts et chercheurs un espace de rencontre, d'échange d'expériences, de partage de l'information et de discussion sur les différents sujets liés au domaine de l'eau. »

Les objectifs de cette association ? Ils sont précisés dans les raisons qu'ont les parties concernées à adhérer à l'AED. Soit :

· développer votre réseau professionnel en rejoignant une plateforme multi-acteurs rassemblant des membres et professionnels issus d'organismes publics et privés ;

· améliorer vos compétences grâce à l'information scientifique et technique produite par nos experts ;

· profiter d'un espace professionnel pour échanger vos pratiques, connaissances et retours d'expérience ;

· bénéficier des services exclusifs pour les étudiants: aide au choix des sujets, aide à la recherche des stages de formation, sorties et excursions, accès gratuit à une base de données;

· et participer évidemment à nos événements intérieurs et extérieurs

Et nous ne pouvions mieux tomber puisque notre visite a coïncidé avec l'annonce de la tenue d'une journée organisée par l'association vendredi 21 février prochain à l'Institut national d'agronomie de Tunis (Maison de l'Eau) sur la question de la mobilisation des fonds internationaux pour la recherche et développement sur l'eau. Cette conférence s'adresse spécifiquement aux chercheurs et aux associations tunisiennes répondant à leur besoin crucial de financement dans un contexte où la recherche joue un rôle vital dans la résolution des enjeux économique, sociaux et environnementaux de la question de l'eau.

Car la problématique de l'eau ne se résume pas seulement à la gestion de ses aspects techniques relatifs à l'aménagement, l'équipement et la distribution, des ressources disponibles. C'est également une question de réflexion, de recherches, de prospection et de réalisations.