Tunisie: Innovation Summit Tunisia 2025 - Un Tremplin pour la croissance technologique au pays

L'Innovation Summit Tunisia 2025, qui s'est tenu le 12 février à Tunis, a réuni un écosystème dynamique d'entrepreneurs, de startups, d'investisseurs et de décideurs afin de façonner l'avenir de l'innovation en Tunisie et au-delà.

Organisé sous l'égide de ICC Tunisia en partenariat avec Terna Innovation Zone, et le support de Mind the Bridge et Elis, cet événement a confirmé le rôle stratégique de la Tunisie comme hub régional de l'innovation, attirant des leaders de l'industrie, des experts internationaux et des acteurs clés de la transformation digitale.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de Khelil Chaibi, Président d'ICC Tunisia, Carla Napolitano, directrice de l'innovation chez Terna, ainsi que de Son Excellence Alessandro Prunas, Ambassadeur d'Italie en Tunisie. Leurs interventions ont souligné l'importance de la coopération internationale dans le développement de l'innovation et des startups en Tunisie.

Lancement du rapport « Tech Scaleup Tunisia »

Alberto Onetti, le président de Mind the Bridge, un spécialiste de l'accompagnement de grands groupes dans leur mise en oeuvre de l'innovation ouverte et dans le développement d'écosystèmes locaux de start-up, a présenté les points les plus importants du rapport « Tech Scaleup Tunisia 2025 » (https://mindthebridge.com/tech-scaleup-tunisia-2025-report/ ), une étude approfondie sur l'écosystème des start-up tunisiennes et leurs opportunités de développement.

Le rapport révèle qu'en 2025, la Tunisie abrite 17 scaleups, parmi lesquelles Instadeep se distingue après avoir levé plus de 100 millions de dollars et réalisé l'une des plus grandes acquisitions technologiques en Afrique par BioNTech.

Avec plus de 1 450 startups dans le pays, la Tunisie se classe parmi les 10 premières destinations africaines pour l'innovation technologique et est en passe de devenir le centre de développement du nord-ouest du continent. Cependant, l'écosystème tunisien doit encore surmonter des défis importants, notamment un écart de financement par rapport à d'autres écosystèmes dynamiques, malgré des investissements atteignant 200 millions de dollars jusqu'en 2024.

Le pays consacre 0,4 % de son PIB à l'innovation, un chiffre supérieur à celui du Maroc (0,2 %) et de l'Algérie (0,1 %).

WattNow: une des Success Stories qui s'impose en Tunisie

A suivi une session dédiée aux Success Stories of the Startup Ecosystem qui a mis en avant le parcours inspirant d'Issam Samaali CEO de Wattnow, représentant la réussite des startups tunisiennes sur la scène internationale. Fondée en 2017, WattNow développe des solutions IoT intelligentes permettant aux ménages et aux entreprises de surveiller, analyser et optimiser leur consommation d'électricité. Grâce à ses compteurs connectés et son application mobile, elle aide à réduire le gaspillage énergétique, à diminuer l'empreinte carbone et à réaliser des économies substantielles. La startup s'est distinguée par une levée de fonds de 1,3 million de dollars en pré-série A et ambitionne désormais de s'étendre à l'échelle africaine et moyen-orientale.

Des représentants de grandes entreprises telles que Terna, SAFRAN, ACTIA, Microsoft et des institutions telles que APII et la Banque Centrale de Tunisie ont animé des discussions riches sur l'avenir de l'innovation et du financement en Tunisie : L'Innovation ouverte comme catalyseur de transformation régionale, La R&D comme levier de croissance : Transformer les entreprises tunisiennes en leaders industriels, Financement et Accompagnement : Catalyseurs pour la croissance des Startups.

Avec plus de 200 participants et la présence de délégations internationales, l'événement a facilité une centaine de connexions stratégiques entre startups, investisseurs et grandes entreprises, renforçant ainsi la position de la Tunisie comme acteur clé de l'innovation en Afrique et en Méditerranée.

Selon Son Excellence Alessandro Prunas, Ambassadeur d'Italie en Tunisie, l'innovation et l'entrepreneuriat sont des moteurs essentiels pour bâtir un avenir durable et compétitif. « Les initiatives comme celle-ci témoignent du dynamisme de la coopération tuniso-italienne dans le domaine technologique et ouvrent des perspectives prometteuses pour le secteur énergétique et numérique. »

Carla Napolitano, responsable de l'innovation chez Terna, a ajouté : « Avec le Sommet de l'innovation, Terna contribue au développement des startups tunisiennes et à la consolidation de l'esprit d'entreprise, en soutenant activement la transformation de la Tunisie en un pôle de référence pour l'innovation ouverte en Afrique du Nord. »

Khelil Chaibi, Président d'ICC Tunisia, a souligné : » cet événement est un véritable catalyseur pour renforcer les collaborations entre startups, investisseurs et grandes entreprises, consolidant ainsi le positionnement de la Tunisie comme un hub technologique en Afrique « .

Alberto Onetti, Président de Mind the Bridge, a ajouté : « Une course mondiale à l'innovation est en train de se jouer entre les régions et les pays. L'écosystème tunisien des startups est en train d'émerger et a le potentiel de devenir un centre régional d'innovation pour l'Afrique. Pour cela, il est essentiel d'augmenter les capitaux et de renforcer les liens avec les écosystèmes de premier plan. »

Mame-Fatou Gueye, Mame-Fatou Gueye, Microsoft - SME Program Manager, ISV & Startup Business Development & Expansion, and Africa Transformation Office, a partagé « Microsoft s'engage à soutenir les startups tunisiennes à travers la Terna Innovation Zone et son écosystème de partenaires. Avec Microsoft for Startups, les startups peuvent accéder à un soutien, se connecter à l'écosystème d'entreprise de Microsoft, obtenir des crédits Azure gratuits, utiliser des outils de développement comme GitHub et recevoir des ressources de mentorat, les aidant à se développer à l'international. Nous sommes enthousiastes quant à l'avenir de l'écosystème des startups en Tunisie et en Afrique et aux opportunités économiques de croissance qu'il offre. »

Le Global Scaleup Program : Accélérer la croissance à l'échelle mondiale des startups tunisiennes

Une annonce clé de cette édition de l'Innovation Summit a été le lancement du Global Scaleup Program By Terna. Ce programme, opéré par Mind the Bridge et Elis et se veut complémentaire par rapport aux accélérateurs et incubateurs locaux, est conçu pour aider les startups tunisiennes à se connecter à des réseaux internationaux, à élargir leur présence mondiale et à accéder à des ressources et investissements stratégiques. Le Global Scaleup Program offrira des opportunités de mentorat personnalisé et d'accélération pour les startups tunisiennes prêtes à franchir les frontières locales et à évoluer à l'échelle mondiale. Ce programme s'inscrit dans la vision d'une Tunisie intégrée à l'écosystème d'innovation mondial, renforçant ainsi sa compétitivité à l'échelle internationale. Les startups et scale-ups intéressées peuvent dès à présent poser leur candidature ici (https://cutt.ly/Terna-Innovation-Zone-Tunisia).

L'Innovation Summit Tunisia 2025 s'est affirmé comme un point de convergence stratégique pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Cet événement a permis de favoriser les connexions stratégiques, d'encourager les investissements et d'accélérer la croissance des startups tunisiennes grâce à des collaborations locales et internationales.

L'initiative « The Innovation Exchange » incarne cette dynamique en créant un espace où les idées, les talents et les capitaux convergent pour bâtir un avenir plus innovant et prospère. Avec cette édition réussie, l'Innovation Summit Tunisia s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les innovateurs et les décideurs, ouvrant la voie à de nouvelles initiatives et programmes d'accompagnement. Les startups et investisseurs intéressés sont invités à suivre les prochaines éditions ainsi que les opportunités à venir.