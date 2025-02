Tunisie: Vient de paraître - 'Transculturalisme et francophonie' de Hédi Bouraoui

Il fallait bien publier ce livre, consécration d'un long parcours, d'une pensée innovante et d'une oeuvre prolifique. Le talent littéraire en plus. Le professeur Hédi Bouraoui partage dans un nouvel ouvrage intitulé « Transculturalisme et francophonie » paru aux Éditions Leaders, un récit de vie passionnant. Depuis son enfance, début des années 1930 à Sfax, à ses années d'études en France puis aux Etats- Unis d'Amérique où il avait commencé à enseigner, jusqu'à son établissement, il y a maintenant près de 60 ans, au Canada. Toujours à Toronto, toujours fidèle à son université, York. C'était en février 1966...

Cet ouvrage inédit, est une traversée croisée, rédigée par Hédi Bouraoui lui-même en récit de vie, évocation d'oeuvres et retour sur des moments forts.

Tricontinental (Africain, Européen et Nord-Américain), trilingue (l'arabe, le français et l'anglais) et transculturel, Hédi Bouraoui ne cesse de nous interpeller. Poète, romancier, essayiste et universitaire, il a donné à la francophonie une expression plurielle et mis en exergue ses auteurs, jadis très peu connus.

Établi à Toronto (Canada) depuis près de 60 ans, demeurant fidèle à«son» Université, York, pionnier du Stong College, publié dans plusieurs langues, il a toujours «choisi de vivre dans les mots, au coeur d'alphabets inconnus».

Derrière cette douceur naturelle et cette sérénité inébranlable, Hédi Bouraoui a dû livrer d'âpres batailles pour mériter son rang, défendre ses idées, promouvoir la littérature maghrébine d'expression française, et porter sa voix, sa poésie, ses essais et ses romans aux quatre coins du monde. Au mieux, on connaissait des tranches de son oeuvre. A présent, on découvre son témoignage.

Hédi Bouraoui n'a jamais obtenu le moindre privilège. Depuis sa prime enfance à Moulin-Ville, l'Ariana, à Sfax, jusqu'aux grands honneurs académiques et littéraires, dans de nombreux pays, de prestigieux prix et hautes décorations, il n'a bénéficié d'aucun appui, sauf celui de son talent, de son exemplarité, de son indépendance.

Resté toujours digne, humble, simple et souriant, Hédi Bouraoui n'a livré ses états d'âme qu'au fil de son oeuvre : palpitante, remuante, profonde.

Cet ouvrage nous en offre une belle illustration. Il a l'avantage de restituer en séquences successives une pensée, des valeurs et un ressenti.

Hédi Bouraoui est très attachant. Le lire, c'est se ressourcer !