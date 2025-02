Tunisie: STB Bank, BH Bank, Amen Bank, Attijari Bank et BIAT s'engagent pour le financement des sociétés communautaires

Le mercredi 12 février 2025, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a signé des mémorandums d'entente avec cinq institutions bancaires, publiques et privées, dans le cadre de l'initiative visant à diversifier les sources de financement pour les sociétés communautaires.

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, qui a présidé la cérémonie de signature au siège du ministère, a salué l'engagement de ces institutions bancaires - la Société Tunisienne de Banque (STB Bank), BH Bank, Amen Bank, Attijari Bank, Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT) - en soutenant la dynamique de création des entreprises communautaires. Il a souligné l'importance de s'appuyer sur l'expertise de ces banques en gestion, gestion administrative et financière, ainsi qu'en analyse des risques pour garantir la rentabilité et la pérennité de ces entreprises. Le ministre a également recommandé de faire preuve de flexibilité dans le traitement de ces entreprises sans compromettre leur viabilité économique.

De son côté, la secrétaire d'État chargée des entreprises communautaires, Hasna Jiballah, a précisé que la participation des banques à la promotion des initiatives collectives contribuera à créer un environnement propice à la création d'entreprises sociales locales et régionales. Ces entreprises auront ainsi une forte identité locale et régionale, avec une responsabilité environnementale, économique et sociale. Elle a ajouté que ce modèle d'entreprises représente une opportunité importante pour la jeunesse tunisienne, capable de jouer un rôle crucial dans la relance économique du pays.

Pour sa part, le président du Conseil financier et bancaire, Neji Ghandri, a souligné que l'implication des banques dans le financement des entreprises sociales vise à établir des conditions favorables à la réussite de ces entreprises. Il a précisé qu'une entreprise sociale ne peut garantir sa pérennité et son impact social que si elle réussit à établir une équation d'investissement rentable et à renforcer sa compétitivité.