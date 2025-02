Angola: Yambissa inaugure l'exposition « Entre fronteiras»

Luanda — Le photographe angolais Carlos César « Yambissa » a inauguré ce mercredi, à Luanda, une exposition photographique qui dresse le portrait de l'Angola, en particulier de ses zones reculées.

L'exposition, intitulée « Entre Fronteiras », bénéficie du soutien de la galerie d'art pop up et de la productrice de contenus artistiques The Art Affair.

Selon un communiqué de presse envoyé à l'ANGOP, le projet vise à promouvoir et à stimuler l'art et la culture en Angola, en vue de contribuer à l'effort commun pour formaliser et valoriser le marché artistique national.

À travers des images, l'exposition permettra aux amateurs d'art de suivre les chemins de l'Angola, ses paysages, son peuple et sa culture, apprenant à connaître le coeur d'un pays qui a tant à révéler.

L'exposition est ouverte au Centre culturel portugais, à Luanda, jusqu'au 27 mars, avec entrée gratuite.

Carlos César João Yambissa est né à Lunda Norte, en 1985. Il est diplômé en gestion et marketing, Cinéma et Télévision de l'Université Óscar Ribas et de l'Institut Supérieur Metropolitano de Angola. Il travaille dans le domaine de la photographie depuis environ quatre ans.