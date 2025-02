Angola: Le FADA finance 1 800 projets agricoles dans le pays

Lubango (Angola) — Le Fonds d'appui au développement agraire (FADA) a financé, au cours des quatre dernières années, 1 800 projets agricoles dans le pays, pour un total de 17 milliards de kwanzas, destinés au programme d'accélération de la promotion de l'agriculture familiale.

Le financement a également servi à renforcer le programme de renforcement de la sécurité alimentaire appelé « Oci Yetu », comme l'a déclaré à l'ANGOP le directeur exécutif du FADA, Renato Baptista, à Lubango.

Egalement responsable des affaires et de soutien agricole du FADA, il a affirmé que les fonds ont été utilisés pour acheter des tracteurs, des motoculteurs, des semences, des engrais et divers équipements qui ont contribué à étendre les zones de production et à adopter les meilleures pratiques qui ont contribué aux niveaux de production.

S'appuyant sur l'action du FADA, Renato Baptista a admis que les résultats des indices de rentabilité « sont encourageants » et se reflètent dans l'augmentation du revenu familial.

« En termes de remboursement, les agriculteurs continuent d'honorer positivement leurs engagements et cela ne crée pas de contraintes sur leurs opérations normales », a-t-il expliqué.

Il a souligné que le FADA est un fonds spécialisé où le financement est accordé dans des conditions qui conviennent aux projets, c'est-à-dire qu'il existe des projets dans le secteur agricole où l'indice de rentabilité attendu est à partir du 18e mois et, à partir de là, un délai de grâce pouvant aller jusqu'à 18 mois s'applique.

Il a annoncé que les lignes de financement du FADA sont transversales et visent à répondre aux différentes demandes et à profiter du potentiel que présentent les demandeurs, étant une institution financière et non bancaire supervisée par la Banque Nationale d'Angola (BNA).

L'octroi de ressources financières à des actions visant le développement de l'agriculture familiale, dans le domaine de la production alimentaire, de l'agro-industrie, des infrastructures, de l'innovation technique sur l'ensemble du territoire national en vue d'augmenter la production et la productivité, la croissance économique, la protection de l'environnement, contribuant à l'amélioration croissante des conditions de vie de la société sont les attributions du Fonds d'appui au développement agraire.

Appelé en abrégé FADA, c'est l'organisme d'administration indirecte, chargé d'octroyer des ressources financières aux actions visant le développement de la production alimentaire paysanne et de l'agro-industrie.