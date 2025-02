Tunisie: Femmedina - Lancement des résultats phare du projet pour une urbanisation sensible au genre

Dans le cadre de son engagement en faveur d'une urbanisation inclusive et équitable, Cities Alliance, en partenariat avec les municipalités de Sousse, Kairouan, Msaken et Mahdia, et avec le soutien de la Coopération suisse en Tunisie ainsi que les Affaires mondiales Canada (AMC), organise une conférence de presse le vendredi 14 février 2025 à Hammamet.

Cet événement rassemblera les principaux acteurs du projet, notamment les représentants des municipalités partenaires, ceux de la Coopération suisse, de la coopération canadienne et de Cities Alliance (UNOPS). Il marquera une étape clé avec la présentation des résultats de la première phase du projet Femmedina, une initiative novatrice visant à créer des espaces publics plus sûrs, inclusifs et accessibles aux femmes, tout en favorisant leur autonomisation économique.

Le projet Femmedina met au coeur de son action l'écoute et la prise en compte des expériences et des attentes des femmes des médinas tunisiennes, afin d'orienter des interventions urbaines adaptées à leurs besoins. Grâce à une approche participative et collaborative, il a permis d'engager activement la communauté et de produire des avancées significatives.

Dès son lancement en 2023, le projet a mobilisé plus de 1'500 citoyens, dont une majorité de femmes, pour identifier les défis liés à l'usage des espaces publics. Cette mobilisation s'est traduite par la participation de plus de 400 citoyens dans des ateliers participatifs et de co-création, favorisant l'expression des attentes et la conception de solutions adaptées. De plus, 18 cartes genrées ont été élaborées, mettant en évidence des enjeux essentiels tels que la sécurité, l'accessibilité et les opportunités économiques pour les femmes.

Le projet a également renforcé les capacités locales en formant 48 membres des municipalités partenaires à l'intégration de l'approche genre dans la planification urbaine. Cette initiative a permis de développer des compétences durables au sein des administrations locales et d'assurer une meilleure prise en compte des besoins des femmes dans les politiques urbaines.

Enfin, la collecte et l'analyse de données ont joué un rôle clé dans l'orientation des actions du projet. Plus de 1'500 répondants ont participé à des enquêtes visant à documenter les usages et les attentes vis-à-vis des espaces publics. Ces contributions ont abouti à la production de rapports d'évaluation participative et de recommandations stratégiques, reposant sur des données genrées essentielles à la mise en oeuvre de projets urbains inclusifs et adaptés aux réalités locales.