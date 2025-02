Tunisie: Ligue 1 - 19e journée - EST-ESM (3-2) - Un beau vainqueur, un superbe vaincu !

Menés au score durant la période initiale, les "Sang et Or" sont revenus en deuxième mi-temps, marquant trois buts. De leur côté, les Miniers de Métlaoui n'ont pas baissé les bras et sont parvenus à réduire le score.

Sans round d'observation, les deux protagonistes sont entrés dans le vif du sujet. A peine un quart d'heure et on a pu assister à la première occasion dangereuse du match : Après un une-deux avec Ogbelu, Sasse a vu son tir frôler la transversale (16').

La réplique des Miniers ne s'est pas fait attendre : Ahmed Bouassida accélère en pleine surface de réparation et au moment où il s'apprête à centrer de la droite, Mohamed Amine Tougaï lui pique la balle des pieds sur la dernière ligne (18').

Une tentative inachevée qui n'allait pas décourager Bouassida. En effet, l'avant-centre des Miniers est revenu à la charge quatre minutes plus tard : un coup franc tiré par Mazhoud et Bouassida monte plus haut que tout le monde et reprend de la tête directement dans les filets d'un Memmiche impuissant (22').

A partir de cet instant, les débats ne sont plus aussi équilibrés. Forts de leur court mais précieux ascendant, les Miniers gagnent en confiance et gèrent désormais les débats sans prise de risque tout de même, avec la création du surnombre en phase défensive.

Malgré le pressing qu'ils ont imposé après avoir encaissé les buts, les Espérantistes ne sont pas parvenus à créer le danger, à l'image de Mohamed Mouhli, étroitement surveillé en pleine surface de réparation adverse qui s'est vu contraint de tirer dans les mains du portier adverse (32').

Des changements et des buts...

A la mi-temps, Laureniu Reghecampf a opéré quatre changements simultanés avec l'entrée de Ben Hmida, Tka, Mokwana et Jabri, respectivement à la place de Ben Mohamed, Tougaï, Mouhli et Diakité. Des changements qui ont eu pour effet d'apporter une plus-value à l'animation offensive. Par ailleurs, le but d'égalisation n'a pas tardé quand la frappe de Jebali en pleine surface de réparation touche Mazhoud. L'arbitre accorde un penalty, estimant que la balle a touché la main de Mazhoud, ce qu'a contesté le banc de l'ESM. Un penalty transformé par Yan Sasse (50').

Les "Sang et Or", qui ont mené un pressing constant, n'allaient pas en rester là : Jebali sert Jabri en pleine surface de réparation adverse. La frappe de ce dernier s'écrase sur le dos de Hachem Khelifa et la trajectoire de la balle est déviée, trompant le gardien de but Chamekh. Un but involontaire contre sans camp signé Hachem Khelifa à la 52'.

Menés au score, les Miniers ont refusé de baisser les bras, réussissant à réduire le score quand, sur un coup franc bien botté par Mazhoud, Arfaoui reprend pour Kenaissi qui réussit à tromper Memmiche (81').

Au final et même s'ils ont perdu, les Miniers n'ont pas démérité, croyant en eux-mêmes jusqu'au bout. Quant aux "Sang et Or", ils sont parvenus à renverser la situation, obtenant une précieuse victoire.

EST : Memmiche, Tougaï (Tka 46'), Smiri, Bouzaiene, Ben Mohamed (Ben Hmida 46'), Guennichi, Ogbelu, Jebali (Jelassi 71'), Mouhli (Mokwana 46'), Sasse et Diakité (Jabri 46').ESM : Chamekh, Ben Hlel, Mazhoud, Khalifa, Arfaoui, Ben Ammar (Kenaissi 63'), Bodian (Ouled Bahia 55'), Faleh, Bouassida, Bah et Ngazou (Sylla 55').