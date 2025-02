Tunisie: Ligue 1 - 19e journée - ESS - Garder une soif de points

Tous les regards seront braqués sur l'Étoile, appelée à garder sa bonne dynamique de victoires, de surcroît dans son antre de l'Olimpico face au mal classé capbonais. Trois points qui tendent les bras, à condition de plier rapidement l'affaire.

Il est de ces matchs face à des équipes moins bien classées qu'il ne faut pas griller au risque de freiner au classement. Une sorte de joker, un bonus de points pour bondir au classement, au moment où les devanciers ont eu des déplacements corsés à négocier. Les "Rouges", conscients de l'enjeu match après match, ne lâchent pas une miette à leurs adversaires. Le coach Mkacher n'a eu de cesse de vanter le mérite de ses poulains dans ses dernières déclarations, en avouant la densité de jeu de son équipe et la quête de la victoire systématiquement.

Pour un onze d'attaque

L'ESS va devoir rentrer vite dans le match et plier le score le plus rapidement possible. Pour cela, on compte sur le retour tant attendu du duo d'attaque Chaouat-Aouani. Chaouat que Mkacher estime le meilleur attaquant en place et Aouani par qui vient souvent l'éclaircie. Derrière, Ben Choug va manquer à l'appel pour suspension, tout comme Gbo, ce qui va constituer tout l'enjeu pour l'entraîneur de trouver leurs suppléants dans la zone défensive du milieu. Avec Mokhlas Chouchane devenu titulaire indiscutable, il y a de quoi se rassurer, aux côtés de l'inarrêtable Oussama Abid et Yassine Chamakhi plus en retrait.

Une quintette qui fait partie des inamovibles du coaching version Mkacher. Même si personne n'a sa place gagnée et qu'il faut défendre à chaque sortie. Derrière, la défense à 4 va certainement comporter Slaheddine Ghedamsi qui a disputé à une exception près tous les matchs de la saison. Accompagné de Cherif Camara, Hnid et Naouali qu'on a vu s'entraîner au terrain central et dont on espère le retour éclair. Boughattas, assidu des entraînements, se tient prêt pour prêter main-forte et apporter son expérience si le besoin s'en fait sentir. Au poste de keeper, Mkacher a reconnu ne plus avoir de soucis à se faire, malgré le départ d'Ali Jemal au Soudan. Khardani ou Gazzah, avec une longueur d'avance pour le premier, qui pourra tenir la baraque et annihiler les velléités offensives des Capbonais. Enfin, à signaler que Hassine en défense, Ouertani au milieu et Karoui devant ou Barhoumi plus ,offensif ont une chance de débuter ou de rentrer en cours de jeu.