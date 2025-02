Tunisie: Ligue 1 - 19e journée - ESZ-CA (1-0) - Ça s'est joué sur des détails !

Le match s'est joué à peu de choses, mais en dernier lieu, les locaux auront gain de cause. Grand gâchis clubiste

Au pied du podium, l'ESZ croisait hier dans son fief le CA, et le duel s'annonçait forcément haletant entre le dauphin clubiste et une Espérance de Zarzis située au pied du podium et forte d'un statut d'outsider ambitieux jusque-là, pour ne pas dire d'équipe-frisson de la Ligue 1. Côté Club Africain à présent, après avoir renoué avec la victoire en disposant de l'EGS Gafsa, à l'usure, l'heure n'était plus au tâtonnement, à la confirmation et à la suite à donner au « projet clubiste » du moment.

Pas évident cependant à garantir car le CA avait affaire à une valeur sûre de la L1, et ce, en dépit du dernier faux pas des Zarzissiens face à l'ES Métlaoui. Voilà pour la situation des deux clubs avant d'en découdre et notons au passage que David Bettoni a encore fait tourner son effectif gardant Kinzumbi, Ahmed Khélil, Didof et Kooh sur le banc, alors que Bouabid était absent.

Zemzemi rate un penalty

Le coup d'envoi donné par l'arbitre Badis Ben Salah et voilà que les locaux annoncent la couleur par Youssef Snana mais Hamza Ben Abda est attentif et dévie en corner. L'ESZ commence fort mais le CA reste serein en attendant de monter en régime en temps opportun. A partir du quart d'heure de jeu, le CA se montre menaçant sur un contre éclair, et il ne manquait que la dernière touche à Ait Malek, suite à une incursion de Khadhraoui pour débloquer le score.

Deux minutes plus tard, à force esprit de suite, le CA obtient un penalty que manquera de transformer Zemzemi via un ratage homérique. Moataz est décidément maudit sur penalty ! Ce faisant, ce « bide » ne manquera pas de galvaniser l'ESZ qui repart vers l'avant mais Firas Ghouma trouvera Yeferni à la parade. Par la suite, Seif Charfi va répondre à Ghaith Yeferni en détournant un but tout fait. Match plaisant jusque ici. On a entamé la demi-heure de jeu et Charfi détourne à nouveau une frappe enveloppée de Laabidi.

A cinq minutes de la mi-temps, le CA pousse, par Khadhraoui en particulier, mais l'ESZ ne concède pas pour autant, jusqu'à la pause. De retour au terrain, même configuration avec un CA qui presse et une ESZ qui ne plie pas, le temps de faire la différence, juste avant l'heure de jeu par Moomen Rahmani d'une tête retentissante. Déclenchement d'attaques clubistes, de contre-attaques rapides zarzissiennes et de duels musclés par la suite. Le rythme monte d'un cran, le CA appuie plein gaz mais il lui manquera la lucidité. Au final, Zarzis performe alors que le CA reste à quai et perd encore du terrain sur la route du titre. Qu'est-ce qui se passe dans ce CA qui cale d'une façon bizarre ?

ESZ : Seif Charfi, Pape Diallo, Ameur Belghith, Firas Ghouma, Hassan Romdhane, Seif Sabeur, Kouni Khalfa, Ousmane Coumbassa, Younes Rached, Moomen Rahmani, Youssef Snana.CA : Ghaith Yefreni, Oussema Shili, Ali Youssef, Hamza Ben Abda, Ghaith Zaalouni, Kenneth Semakula, Moataz Zemzemi, Bilel Ait Malek, Hamza Khadhraoui, Bassem Srarfi, Hamdi Laabidi.