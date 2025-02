Angola: Le PR en route pour l'Ethiopie

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a quitté le pays ce jeudi pour Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie, pour participer au 38e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), prévu samedi et dimanche, au cours duquel il assumera la présidence de l'Organisation.

Accompagné de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, le chef de l'État a reçu les salutations d'adieu de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, et des membres du gouvernement à l'aéroport international 4 de Fevereiro.

C'est la première fois, en près de 50 ans d'indépendance, que l'Angola assumera la présidence tournante de l'organisation continentale, en remplacement de la Mauritanie.

Il convient de rappeler que l'Angola a célébré, mercredi, les 49 ans de son admission à l'Organisation de l'unité africaine (OUA), prédécesseur de l'Union africaine (UA).

Le chef de l'Etat angolais recevra le maillet symbolique des mains de son prédécesseur, le président de la Mauritanie, Mohamed Ghazouani, et dirigera à partir de ce moment les travaux de cette Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine.

À cet égard, le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a déclaré, dans une récente interview avec ANGOP, que la présidence angolaise favorisera la résolution des conflits et le développement durable de l'Afrique, à travers des politiques et des plans qui profitent au continent.

Il a souligné que le pays a la ferme intention de démontrer son engagement en faveur du développement durable et de l'unité entre les nations africaines, avec des initiatives axées sur l'éducation, la santé et la réduction de la pauvreté, pour améliorer la qualité de vie des Africains.

«L'opportunité pour l'Angola de diriger pour la première fois l'organisation continentale, surtout dans l'année qui marque le 50e anniversaire de son indépendance, est un profond moment de fierté et de réflexion », a-t-il dit, indiquant que le pays espère être « un phare d'espoir et de progrès », reflétant son « engagement indéfectible » envers l'avenir de l'Afrique.

L'Angola, a souligné le ministre, vise à promouvoir la paix et la sécurité dans toute l'Afrique, en tirant parti de son expérience historique en matière de médiation et de résolution de conflits, qui comprend le règlement des conflits en cours dans des régions telles que les Grands Lacs, le Sahel et la Corne de l'Afrique, en prônant le dialogue et la négociation, plutôt que les solutions militaires.

Il a souligné que l'Angola prône la coopération multilatérale, comprenant que les défis auxquels l'Afrique est confrontée nécessitent des solutions collectives, c'est pourquoi il travaille en étroite collaboration avec des partenaires internationaux et des pays voisins pour développer des stratégies globales pour la paix et le développement dans la région.

« L'Angola envisage une présidence de l'Union africaine caractérisée par un engagement en faveur de la gouvernance collaborative, de la consolidation de la paix et de l'autonomisation économique du continent, car le pays souhaite être un phare d'espoir et de progrès pendant son mandat », selon le chef de la diplomatie angolaise.

Parallèlement, le Sommet de haut niveau est précédé de plusieurs événements, avec un accent sur la 46ème Session du Conseil exécutif de l'UA qui examinera, ce jeudi, le Rapport de la 49ème Session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP), le Rapport annuel des activités de l'Union, de ses organes et champions, le Rapport de la 15ème Réunion du Conseil des ministres du commerce de la Zone de libre-échange continentale (ZLECA), ainsi que l'Urgence de santé publique de sécurité continentale (PHECS).

Les délégués examinent également les projets d'instruments juridiques, les rapports des comités du Conseil exécutif, les points proposés par les États membres, le projet d'ordre du jour et les projets de décisions de la 38e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.

La réunion permettra également d'élire et de nommer six commissaires de la Commission de l'UA et d'autres hauts fonctionnaires des organes de l'Union africaine.

Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, dirige la délégation angolaise à l'événement qui comprend, entre autres personnalités, la secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça, la secrétaire d'État à la Culture, Maria de Jesus, et l'ambassadeur d'Angola en Éthiopie, Miguel Bembe.